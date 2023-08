Yahoo!オークションにて、ブランドショップ2ndストリートから購入致しました。

patchwork knit cardigan



未使用新品でしたが、タグを切ってしまったため目立った傷はございませんが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮くださいませ。

シェリーラインがポイントになっているとても素敵なレアなカーディガンです。

素材はカシミヤシルク、ウールです。

お色はライトグレーです。

※同じGGパターンニットも出品中です(^^)是非ご覧くださいませ☆

肩幅:35cm

身幅:43cm×2

身丈:64cm

袖丈:63.5cm

プロの鑑定士が認めた間違いない本物ですので、イタズラ通報は法的手段をとります。

よろしくお願い申し上げます。

他にもシャネルやルイヴィトンなど、自分がかわいいと思うものを多数お買い得に販売しておりますので、この機会にぜひご覧下さいませ(^^)

ご購入前にコメントをいただけましたら同包割引もさせていただきますのでよろしくお願いいたします☆

着画はお断りしております。

なるべくお買い得に出品しておりますので、

入るものはネコポスかゆうパケットにて発送しております。よろしくお願い申し上げます。

こちらの商品はすり替え防止のため、返品はお断りしておりますのでご了承下さいませ。

他サイトにも出品中ですので、削除する事があります。

田舎からの発送になるため、

プロフィールにも記載がありますとおり、コロナ禍ということもあり

1週間から10日ほど到着までかかる見込みがございます。

お急ぎでない方のご購入をお待ちしております。誠心誠意ご対応させていただきますのでよろしくお願いいたします☆

他にもブランド品、ダイヤモンドなど多数出品しております(^^)

最後までお読みくださりまことにありがとうございます!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

