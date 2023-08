一流の品質 よしひこ様専用　スキーセット　ケース付き スケートボード

☆シーズンオフ特価☆

DOGTOWN and Z-Boys vintage poster



【SANTA CRUZ】GRABKE スケートデッキ

▼アトミック 100㎝のジュニアスキー板、ロシニョール 18.5㎝のブーツ、サロモン 75㎝のかわいいセットです‼︎

“Leaping Sam” cruiser deck

使用に伴う傷はありますが良い板とブーツなのでまだまだ使用して頂けます‼︎

スケートボード スケボー コンプリート

出品するにあたり再度しっかりメンテナンス、チューンナップ させて頂きました。

ワンピース ミニスケボー ST7 〜新世界編



ロッキンジェリービーン スプレーアート原画



AKIRA ジェレミックライン スケボー デッキ

●全体をクリーナーでクリーニング

ボーンズブリゲード スティーブ・キャバレロPowell 直筆サイン入りデッキ



サンタクルーズ スケートボード一式

●滑走面フラットチェック

GLOBE ロング サーフスケート CX系 /セクターナイン carver



【Krooked Thomas Campbell クルーザーデッキ 2本セット】

●エッジ研磨(ベースエッジ1度、サイドエッジ89度)ダリング、オイルストーン仕上げ、防錆処理(写真6枚目)

トイマシーン



★90sオリジナル PLAN B Tシャツ XL ビンテージ

●ホットワックス済み(写真7枚目、剥がしての発送も可能です‼︎)

THUNDER TEAM HOLLOW 147



poler skate co. 三本木心 プロモデル 8.75 コンプリート

丁寧に仕上げますので多少お時間頂く事がありますのでご理解下さいm(_ _)m

パウエル ペラルタ スティーブ キャバレロ



MegaMotion 電動キックボード 公道不可 公園・私有地用

☆ショップにメンテナンス出さなくてもこのまま快適に滑って頂けます。

ロングスケートボード envy ダウンヒルモデル



uvrca96様 専用

▼初心者さんから中級者さん、変にエッジが引っかかる事もなくスムーズにターンしやすく、ハの字からパラレル、パラレルからカービングへのステップアップにも最適なチューンにさせて頂いてます。

★Carver カーバー 希少 サーフスケート スケートボード スケボー★

しっかりメンテナンスした板でどんどん上達させてあげて下さい‼︎

よしひこ様専用 スキーセット ケース付き



【サーフスケート】33 インチ S系 / カーバー YOW パワースライド



スケボー コンプリートセット

▼保護用にホットワックスを塗りっぱなしの状態ですので滑る前に剥がしてからご使用下さい。

NO COFFEE × KYNE スケートボード デッキ

こちらでホットワックス を剥がしてブラッシングしてから発送する事も可能です。

ヴィンテージレア Envy Twin Tip Super Downhill



アンタイヒーロー 大人用コンプリートデッキ



エイリアンワークショップ アンディウォーホル アルトサーリ スケボー デッキ



GRAVITY サーフスケート

・板 ATOMIC VANTAGE GIRL 100㎝

美品!INDEPENDENT TRUCK 129 FORGED HOLLOW

・ビンディング ATOMIC 開放値 0.5-4.0

NATAS. スケートデッキ

・ブーツ Rossignol FUN GIRL 18.5㎝

SYCK TRIX シックトリックス期間限値下げ中

・ストック Salomon 75㎝

PALACE skateboard unicorn デッキ コンプリートセット



Z-BOYSジェイ・アダムス直筆サイン入り100枚限定デッキ19/100

▼ブーツが不要な方、板やブーツのサイズでお悩みの方、その他気軽に何でも質問、コメントよろしくお願い致します。

penny nickel スケートボード ペニー レッド 27インチ



新品 希少 8.25インチ GIRL 海外正規品 男女兼用

◎サイズさえ合えば大変お得なセットですので是非ご検討下さい‼︎

商品の情報 ブランド アトミック 商品の状態 やや傷や汚れあり

☆シーズンオフ特価☆▼アトミック 100㎝のジュニアスキー板、ロシニョール 18.5㎝のブーツ、サロモン 75㎝のかわいいセットです‼︎ 使用に伴う傷はありますが良い板とブーツなのでまだまだ使用して頂けます‼︎ 出品するにあたり再度しっかりメンテナンス、チューンナップ させて頂きました。●全体をクリーナーでクリーニング●滑走面フラットチェック●エッジ研磨(ベースエッジ1度、サイドエッジ89度)ダリング、オイルストーン仕上げ、防錆処理(写真6枚目)●ホットワックス済み(写真7枚目、剥がしての発送も可能です‼︎) 丁寧に仕上げますので多少お時間頂く事がありますのでご理解下さいm(_ _)m☆ショップにメンテナンス出さなくてもこのまま快適に滑って頂けます。▼初心者さんから中級者さん、変にエッジが引っかかる事もなくスムーズにターンしやすく、ハの字からパラレル、パラレルからカービングへのステップアップにも最適なチューンにさせて頂いてます。 しっかりメンテナンスした板でどんどん上達させてあげて下さい‼︎▼保護用にホットワックスを塗りっぱなしの状態ですので滑る前に剥がしてからご使用下さい。 こちらでホットワックス を剥がしてブラッシングしてから発送する事も可能です。・板 ATOMIC VANTAGE GIRL 100㎝・ビンディング ATOMIC 開放値 0.5-4.0・ブーツ Rossignol FUN GIRL 18.5㎝・ストック Salomon 75㎝▼ブーツが不要な方、板やブーツのサイズでお悩みの方、その他気軽に何でも質問、コメントよろしくお願い致します。◎サイズさえ合えば大変お得なセットですので是非ご検討下さい‼︎

商品の情報 ブランド アトミック 商品の状態 やや傷や汚れあり

woodypress LONG SKATE BAMBOOOnewheel Pint