2016SS The GREATEST 復刻版

but beautiful期の名作であるボールジップパンツを

素材からシルエットまで現代的に改良。

but期オリジナルはストレートシルエットで

レングスも短い作りでしたが、

2016年度版は現代的なスキニータイプです。

素材もシャリシャリとした

高級感あるものへとアップデート。

but期と同じくストライプの裏地が付きます。

発売前からルックブックで

多くのコーディネートに使われ、

それも手伝ってか即完売でした。

特に目立つ傷や汚れは見当たらず状態良好です。

but期のアーカイブ作品は現在、世界的な人気となり

価格が高騰し入手が難しくなっている状況です。

探されていた方などこの機会によろしくお願いします。

サイズ2

ウエスト41、股上25、股下77、ワタリ24、裾幅14cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

