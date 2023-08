【送料込 】

ユナイテッドアローズ コールマン ヒーリングチェア 2脚セット

☆Coleman コールマン☆

☆カウンターロールテーブル ナチュラルウッド色☆

廃盤になっているようです☆

収納方式···ロール式

光の種類により写真と色味が変わる場合がございます。前半は電球色で撮影、

後半は昼白色の蛍光灯の部屋で撮影しております。 Colemanサイト等にも写真はございますので、屋外での色味を是非ご確認後、ご検討お待ちしております。

状態

○所々に天板の塗装にダメージやキズがあります。

表、裏、サイド部分

(過度に大きなダメージはございません。一般的な中古品の状態です)

○足部分は目立つ傷なく良好

(細かなキズ、スレはご了承ください)

○除菌シートにて、できる限り清掃しております。

○高さ調整可能なので、様々なシーンで活躍出来るとおもいます☆

↓

2段階調整可能(約30・70cm)

○専用袋付きコンパクトに収納可能

●本体サイズ:約124×50×50/90(h)cm

●収納サイズ:約20×16×90(h)cm

●重量:約5.3kg

●材質:天板/天然木 フレーム/アルミニウム

●耐荷重:約30kg

●付属品:収納ケース

アウトドア中古品としては、概ね良好でまだまだ使用できる状態となりますが、

新品ではございません、新品同様品をお求めの方はご遠慮下さい。アウトドア用品の中古となりますので、上記の説明をご了承の上、ご検討お待ちしております☆ 清掃、検品確認はしておりますが、軽微な見落としはご了承ください。

#メルKマーケット ←他、出品しております★★★

プチプチ、ダンボール、巻ダンボール、ラップ等使い丁寧に発送させて頂きます☆

№2023-69

Coleman

キャンプ テーブル 物置

シェラカップ

コールマン

ノースフェイス

North Face

アウトドア

montbell

Patagonia

パタゴニア

Columbia

スノーピーク

GREGORY

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

