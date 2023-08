ご覧いただきありがとうございます☺︎

【限定お値引き】美品【TOCCA】CHIARA ドレス ライラック系7(782)

ご質問等お気軽にお寄せください♩

■説明

ミュウミュウの膝丈ワンピースです。

ワインレッド×ブラックの大人カラーに

カシュクール、フレアシルエットの

大人かわいいワンピース♡

薄手の長袖でいい意味で季節感がなく

オールシーズンご着用いただけます♩

撮影用の小物は付属しません。

■サイズ

Sサイズ(相当)

肩幅39cm

身幅41cm

袖丈59cm

総丈 88cm

ウエスト31cm

平置き実寸。

■状態

目立った傷や汚れ等なく美品

※素人自宅保管のため完璧を求める方はご遠慮ください。

■素材

アセテート、レーヨン

■配送

簡易梱包、匿名配送にて1日以内程度で発送いたします。

万が一遅れる場合は取引メッセージにてお知らせいたします。

■アイテム

赤 黒 ツートーン Vネック ブイネック ドレス 長袖 ロングスリーブ

ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願いいたします♩

管理番号:89

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

