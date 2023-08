⚠️⚠️⚠️他サイト出品中に付きお手数ですが購入前に確認コメント下さいませ。突然の削除ご容赦下さい。⚠️⚠️⚠️

ドラゴンクエスト10 オフライン Switch スイッチ ゲーム ソフト

任天堂 Nintendo Switch ソフト

[商品内容]

①Nintendo Switch ソフト

ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム

パッケージ版

②アートブック

③Nintendo Switch カードケース

スチールブック仕様

④スチールポスター(Iconart仕様)

⑤ピンバッジ(4種)

⑥amiibo リンク ティアーズオブザキングダム

⑦スマホステッカー ヤマダ電機予約特典

⑧卓上アートカード ヨドバシカメラ予約特典

⑨クリアファイル ビックカメラ予約特典

[状態]

新品未開封

コレクターズBOXはシュリンク付きと無しの

違いは購入店舗が違う為です。

[発送]

防水補強を行い、段ボールにて可能な限り即日発送致します。

[確認事項]

★お値下げご遠慮ください。

★新品未開封ですので動作確認していません。すり替え防止の観点から初期不良は直接メーカーへお問い合わせください。

★店頭陳列品にて初期傷スレ等も多少有りますので完璧な美品をお求めの方はご遠慮ください。

関連ワード

Tears of the Kingdom 時のオカリナ

ティアーズオブザキングダムエディション

夢を見る島 スカイウォードソード 悪魔の顔

ブレスオブザワイルド トワイライトプリンセス

ゼルダ無双厄災の黙示録 リンクの冒険

風のタクト 神々のトライフォース 大地の汽笛

夢幻の砂時計 ムジュラの仮面 ギャメロンの杖

ダルケル ミファー ウルフリンク ウルボザ

ボコブリン リーバル プロコン フィギュア

一番くじ ニンテンドースイッチ有機ELモデル

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 新品、未使用

