（訳ありセール 格安） シャツ comoli sax 旧型 20AW サイズ3 シャツ

COMOLI
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ルエットになっております。
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着用4回程度
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着用感や汚れは写真をご参考ください。
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あくまで一度着用済のアイテムです。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|コモリ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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COMOLI20AW コモリシャツ カラー SAXサイズ 3旧型で今の方よりも着丈が長く身幅が狭いシルエットになっております。着用4回程度 着用感や汚れは写真をご参考ください。あくまで一度着用済のアイテムです。AcneアクネALLEGEatonauraleeオーラリーA.PresseBATONERciotacomoliコモリDAIRIKUダイリクDAIWA PIER39 ダイワピア39GraphpaperグラフペーパーHender SchemeエンダースキーマHERILLHEUGNユーゲンHYKEハイクinterimインテリムIsnessmaatee&sonsneedlesoutilSHINYAKOZUKAsteinSTUDIO NICHOLSONスタジオニコルソンSunseateatoraテアトラyaecaヤエカYOKE
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|コモリ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし