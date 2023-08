【正規通販】 TODAYFUL@Patchwork Knit Dress 38size ロングワンピース

パッチワークニットドレスの38です☺︎

2回ほど着用。あまり着なかった為出品します。

インナーワンピースは元々付いていない商品なので個人でご用意ください。

私自身は思った程丈が長くなかったのでフルレングスパンツを合わせて着用しておりました◎

ほつれ等なく、美品です☺︎

公式サイズ詳細▼

サイズ38

肩幅42

身幅 34

総丈 124

袖丈 29

身長170cmで脛あたりの着丈です。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥデイフル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

