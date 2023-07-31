【最安値に挑戦】 18金 K18 リバティコイン リング レディース 3.9g 7号 X431 リング

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商品の説明
【商品説明】
スピネッリキルコリン Spinelli Kilcollin ⭐︎お値下げ可能⭐︎
ボリュームリングですアメジストは1.4×1.8のボリューム、サイズは11です
カラー：ゴールドカラー
鑑定付き❣️H&Cカット✨D0.33CT✨k18V字ダイヤモンドリング ミル打ち
材質 ：K18/Pt900
ロシア産⭐️デマントイドガーネット⭐️ダイヤモンド✨リング✨約11号✨鑑別書付
重量 ：約3.9g
Dan Jackson ダンジャクソン リング
号数 ：約7号
K18YG 16号 シェル ミルウチ デザインリング
内径 ：約16㎜
K18イエローゴールドダイヤリング11号
縦幅 ：約10.2㎜～約2.5㎜
イエローゴールドk10 キュービックジルコニア 指輪 10金 印台【最終値下げ】
ティファニー TIFFANY 14号 サマセット リング 廃盤 希少 チェーン
バフ研磨のみ行っております。
東京リベンジャーズ シルバーリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
500 ヨーガンレール リングセット
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
アガット K10 ルビー ダイヤモンド オープンリング 未使用
※ 【値下不可】スーパーセブン リング 指輪 11号 カコクセナイト ゲーサイト
表面に目視で確認できる傷があるほか、形が若干歪んでおります。
あおこん様専用ページです。（２個）
希少石♡PT900 天然パパラチャサファイヤ リング
基本はネコポス発送でございます。
K18/Pt850 ジュエリーマキ ダイヤ入り リング 5.92g
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
Cartier トリニティ クラシック リング クリーニング済み 17号 57
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
ショーメ ジョセフィーヌ トリオンフ エタニティリング
絢爛！立体美 ミステリーセッティング プリンセスカット ダイヤモンド リング
質屋が購入
【K無職になった様専用】GHOST RANCH シルバーメキシコリング
ダイヤモンド エタニティリング 0.15ct
#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。
TRILOGY トリロジー／ダイヤモンド リング V字 スリーダイヤ
#7号
K18 ミキモト シトリン・パール リング
#winwin
美品 国内正規 ケース付 カルティエ K18 タンク ダイヤモンド リング 8号
#ウィンウィン
アルティーダウード ARTIDA OUD受注 K10オパールリング
プラチナpt900 リング ダイヤ0.31 0.15ct 11.5号 4.21g
#K18
値下げ中！ noguchi 一粒 リング レア
#18金
K18 ピンクジルコン リング 12号
#750
pt900 プラチナ ブルーダイヤモンド リング
#指輪
【期間限定お値下げ】カルティエ リング バレリーナ ソリテール 指輪
#ゴールド
とあるカルトの魔術師が使った指輪
#gold
[ほぼ新品]k18 0.3ctUPダイヤモンドリング
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
エンジェル リング パール 10号
18金 9号 2.9g 甲丸リング 指輪 カルティエカラー
エテ K10 クレール リング 13号 カット スターダスト レイヤード 美品
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ESTELLE pt900 ハート ルビー リング 12.5号
AVALANCHE アヴァランチ 10k リング 指輪 ゴールド 4号
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18/Pt900重量 ：約3.9g号数 ：約7号内径 ：約16㎜縦幅 ：約10.2㎜～約2.5㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。表面に目視で確認できる傷があるほか、形が若干歪んでおります。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。#7号#winwin#ウィンウィン#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
【最安値に挑戦】 18金 K18 リバティコイン リング レディース 3.9g 7号 X431 リング
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リング
18金 K18 リバティコイン リング レディース 3.9g 7号 X431
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
発送までの日数
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出品者
338e6a762c0
1721
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コメント (11)
【最安値に挑戦】 18金 K18 リバティコイン リング レディース 3.9g 7号 X431 リング
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