【最安値に挑戦】 18金 K18 リバティコイン リング レディース 3.9g 7号 X431 リング

【商品説明】

スピネッリキルコリン Spinelli Kilcollin ⭐︎お値下げ可能⭐︎



ボリュームリングですアメジストは1.4×1.8のボリューム、サイズは11です

カラー：ゴールドカラー

鑑定付き❣️H&Cカット✨D0.33CT✨k18V字ダイヤモンドリング ミル打ち

材質 ：K18/Pt900

ロシア産⭐️デマントイドガーネット⭐️ダイヤモンド✨リング✨約11号✨鑑別書付

重量 ：約3.9g

Dan Jackson ダンジャクソン リング

号数 ：約7号

K18YG 16号 シェル ミルウチ デザインリング

内径 ：約16㎜

K18イエローゴールドダイヤリング11号

縦幅 ：約10.2㎜～約2.5㎜

イエローゴールドk10 キュービックジルコニア 指輪 10金 印台【最終値下げ】



ティファニー TIFFANY 14号 サマセット リング 廃盤 希少 チェーン

バフ研磨のみ行っております。

東京リベンジャーズ シルバーリング

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

500 ヨーガンレール リングセット

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

アガット K10 ルビー ダイヤモンド オープンリング 未使用



※ 【値下不可】スーパーセブン リング 指輪 11号 カコクセナイト ゲーサイト

表面に目視で確認できる傷があるほか、形が若干歪んでおります。

あおこん様専用ページです。（２個）



希少石♡PT900 天然パパラチャサファイヤ リング

基本はネコポス発送でございます。

K18/Pt850 ジュエリーマキ ダイヤ入り リング 5.92g

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

Cartier トリニティ クラシック リング クリーニング済み 17号 57

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

ショーメ ジョセフィーヌ トリオンフ エタニティリング



絢爛！立体美 ミステリーセッティング プリンセスカット ダイヤモンド リング

質屋が購入

【K無職になった様専用】GHOST RANCH シルバーメキシコリング



ダイヤモンド エタニティリング 0.15ct

#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。

TRILOGY トリロジー／ダイヤモンド リング V字 スリーダイヤ

#7号

K18 ミキモト シトリン・パール リング

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美品 国内正規 ケース付 カルティエ K18 タンク ダイヤモンド リング 8号

#ウィンウィン

アルティーダウード ARTIDA OUD受注 K10オパールリング



プラチナpt900 リング ダイヤ0.31 0.15ct 11.5号 4.21g

#K18

値下げ中！ noguchi 一粒 リング レア

#18金

K18 ピンクジルコン リング 12号

#750

pt900 プラチナ ブルーダイヤモンド リング

#指輪

【期間限定お値下げ】カルティエ リング バレリーナ ソリテール 指輪

#ゴールド

とあるカルトの魔術師が使った指輪

#gold

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18/Pt900重量 ：約3.9g号数 ：約7号内径 ：約16㎜縦幅 ：約10.2㎜～約2.5㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。表面に目視で確認できる傷があるほか、形が若干歪んでおります。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。#7号#winwin#ウィンウィン#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

[ほぼ新品]k18 0.3ctUPダイヤモンドリングエンジェル リング パール 10号18金 9号 2.9g 甲丸リング 指輪 カルティエカラーエテ K10 クレール リング 13号 カット スターダスト レイヤード 美品PTダイヤリングメキシコ製 ヴィンテージ アンティーク ブラックオニキスリング 925ESTELLE pt900 ハート ルビー リング 12.5号AVALANCHE アヴァランチ 10k リング 指輪 ゴールド 4号