【人気商品】 Apple Watch Ultra ミッドナイトオーシャンバンドMQFK3J/A 腕時計(デジタル)

アップルウォッチ ウルトラ GPS+Cellular Titnium 49mmです。

XLARGE × G-SHOCK GD-X6900 ライトグリーン



G-SHOCK 40th Anniversary GMW-B5000EH-1JR

Apple Watch Ultra 49mm Titanium Case

セイコー腕時計キネティックプレミアム

Midnight Ocean Band

【「ケンタ」さん専用】DW-H5600MB-1JR「G-SQUAD」メタルベゼル

型番:MQFK3J/A

ショットナビ HUG BEYOND LITE

サイズ:49mm

GARMIN ガーミン インスティクト2S ‎010-02563-40

カラー:ミッドナイトオーシャンバンド

GM-5600G-9JF

モデル:A2684

GA-700SK-1ADR



シチズン時計 CITIZEN WATCH フォルマ FRD59-2531

バッテリーの最大容量は最後の写真の通り100%となっています。

ApplewatchSE 第2世代 40MM Midnight Aluminum



【中古】Fitbit(フィットビット) varsa3 本体 +追加バンド3本

購入は2022年9月です。週1〜2回程度で仕事などの外出時に使用していましたが使用頻度はそれほど多くありませんので綺麗な状態です。

Applewatch7 GPSモデル 41mm



DW-5040PG-1JR CASIO G-SHOCK

1点だけ本体裏側のセンサー部分の中側にヒビが見られます。内部で入っていて外側からは触ってもわかりません。

CASIO スタンダード ストレンジャーシングス 新品 未使用

いつ出来たものかはっきりわかりませんが恐らく手洗いのため外した際に洗面台の上に30cm程度落下した際に出来たものと思われます。

値引き不可 SAMSUNG GALAXY WATCH4 CLASSIC 42MM



G-SHOCK名古屋グランパス 30th Anniversary Edition

通常使用する上での時計、通信等の機能上の問題はありませんでした。またセンサーを使用していると思われる心電図、脈拍、血中酸素濃度、睡眠計測などの機能について他にも所有しているアップルウォッチと計測データの比較を行いましたが特に差もなく正常に計測できているようでした。

保障内!G-SHOCKメタルカバードカーボンコアGM-S2100PG-1A4JF

見た目上も裏側の内部ですので腕につけて使用している際には特に気にならないと思います。

DW-6900SB クレイジーカラーズ 稀少カラー



【特価】DW-5700 20周年記念モデル

ただし機能的に水深計測など特殊な環境下での機能を全て試してみたわけではありませんので、この点は十分ご理解の上で購入をお願い致します。その分割安な価格にて出品しておりますので、購入後のクレーム、返品等はお受け出来ませんのでご了承ください。

JRAオッズマスターズグランプリ2023春(桜花賞)GSHOCK



レイモンドウィル Fidelio4802クウォーツ時計

その他は多少の使用感はあるかと思いますが、特に気になるようなキズや汚れ等はございません。

Apple Watch series4 NIKEコラボ 40mm



SUUNTO ELEMENTUM TERRA スント エレメンタムテラ レザー

本体は初期化済みです。

Galaxy watch 5 40mm Bluetooth

充電ケーブルは未使用の新品です。

SUUNTO スント スパルタン スポーツ リスト HR

外箱含めて全ての付属品が揃っています。

mastermindコラボ 限定 G-SHOCK G-100



GM-6900GDA-9JR G-SHOCK ジーショック GショックCASIO

こちら購入時は、オレンジのアルパインループのバンドセットの商品で購入しましたが、購入後にバンドだけ写真のミッドナイトオーシャンバンドに交換しました。そのため外箱の裏の表記はOrange Alpine Loop(M)のMQFL3J/Aとなっていますので、こちらも予めご了承ください。

✨人気商品✨ スマートウォッチ 1.85インチ大画面



TUSA IQ 1203 ダイビングコンピュータ ソーラー充電

使用者は禁煙で、ペットなどもいない環境での使用・保管の商品です。

G-SHOCK GW-056J 二次電池とパッキン 新品に交換済み 中古美品



MONTBLANC サミット2

値下げ交渉の対応はしておりません。即購入可能です。

Garmin955 dualpower



OMEGA × Swatch Mission to the Moon

いたずらが多いためご購入後のキャンセルには対応いたしません。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

アップルウォッチ ウルトラ GPS+Cellular Titnium 49mmです。Apple Watch Ultra 49mm Titanium CaseMidnight Ocean Band型番:MQFK3J/Aサイズ:49mmカラー:ミッドナイトオーシャンバンドモデル:A2684バッテリーの最大容量は最後の写真の通り100%となっています。購入は2022年9月です。週1〜2回程度で仕事などの外出時に使用していましたが使用頻度はそれほど多くありませんので綺麗な状態です。1点だけ本体裏側のセンサー部分の中側にヒビが見られます。内部で入っていて外側からは触ってもわかりません。いつ出来たものかはっきりわかりませんが恐らく手洗いのため外した際に洗面台の上に30cm程度落下した際に出来たものと思われます。通常使用する上での時計、通信等の機能上の問題はありませんでした。またセンサーを使用していると思われる心電図、脈拍、血中酸素濃度、睡眠計測などの機能について他にも所有しているアップルウォッチと計測データの比較を行いましたが特に差もなく正常に計測できているようでした。見た目上も裏側の内部ですので腕につけて使用している際には特に気にならないと思います。ただし機能的に水深計測など特殊な環境下での機能を全て試してみたわけではありませんので、この点は十分ご理解の上で購入をお願い致します。その分割安な価格にて出品しておりますので、購入後のクレーム、返品等はお受け出来ませんのでご了承ください。その他は多少の使用感はあるかと思いますが、特に気になるようなキズや汚れ等はございません。本体は初期化済みです。充電ケーブルは未使用の新品です。外箱含めて全ての付属品が揃っています。こちら購入時は、オレンジのアルパインループのバンドセットの商品で購入しましたが、購入後にバンドだけ写真のミッドナイトオーシャンバンドに交換しました。そのため外箱の裏の表記はOrange Alpine Loop(M)のMQFL3J/Aとなっていますので、こちらも予めご了承ください。使用者は禁煙で、ペットなどもいない環境での使用・保管の商品です。値下げ交渉の対応はしておりません。即購入可能です。いたずらが多いためご購入後のキャンセルには対応いたしません。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

GARMIN FENIX 6S SAPPHIRE BLACK(画面保護シート付)CASIO G-SHOCK 25th Dawn black FROGMANG-SHOCK ジーショック 電波ソーラーApple Watch SE スターライトCASIO PROTREK PRW-6900Y-3JF プロトレックカシオ時計☆世界6局電波時計・タフソーラー搭載!!飽きのこないシンプルなデザインコラボ/G-SHOCK/限定/1PIU1UGUALE3/時計/GD-X6900yutoo00様専用Foreathlete 55 (色:グレー)未使用☆G-SHOCK ジーショック 腕時計 DW-8200LG-8JR 稼働品