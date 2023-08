◎値下げしました

deco depuis 1985 / 2022aw

タグ付き新品未使用です。

現在は販売されていないものです !

サイドのフリルとウエストで結ぶリボンがとってもかわいいデザインです。

色味はグレーで合わせやすく、光沢感とフリルでアクセントにもなる、他にはない一着かと !

※出品を迷っているので急遽取りやめる可能性があります。ご了承ください。

deco depuis 1985 ナイロンパンツ 2022aw

定価 ¥35,200

カラー グレー

サイズ S

deco depuis 1985 ナイロンパンツ フリルパンツ リボン ラップパンツ コズミックワンダー lamp harajuku lampharajuku uncinq cosmic wonder center for cosmic wonder keisukekanda keisuke Kanda 古着 ganni hookedvintage toro vintage edit for lulu editforlulu baserange siiilon houga などお好きな方に

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

