【国内正規品】 アルベロベロ・ALBERO BELLO 《プリントスカート》フラワーカット ロングスカート

アルベロベロ・ALBERO BELLO

チュールスカート プリーツスカート ロングスカート

《プリントスカート》フラワーカット

SEA シー オリガミスカート



eimy istoire エイミーイストワール マーメイドスカート デニム

⚫︎表記サイズ：記載なし （freeサイズ）

ヴィンテージ ICB アイシービー KCB コート ジャケット ツィード

⚫︎実寸サイズ：W31㎝約（総ゴム）・着丈71㎝約

ヴェルメイユパーイエナ タフタ ロングスカート 38

⚫︎素材 ：ポリエステル100%

【最終値下げ！破格‼︎新品タグ付き未使用】UN3D. メッシュボリュームスカート

⚫︎デザイン ：【1段切替えギャザーSK】

【新品未使用】lagua gem PYXIS デニムスカート

•ウエスト下、異素材での1段切替え。

【MACHATT】マチャット サテンギャザースカート ティアードスカート F

•ウエスト総ゴム＋ストレッチリボン付き。

GRACE CONTINENTAL パネルフラワープリントスカート

•ポケット無し。 •バックスリット15㎝約入り。

mame kurogouchi マメクロゴウチ ロング スカート 21ss

•裾【フラワーカット】サテンナイロンの裏生地で二重仕立（縫製が丁寧.綺麗に仕上がっています）

残1新品タグ付き かぐれ リバティプリントスカート アーバンリサーチドアーズ



《未使用》【eimy istoire】イレギュラーヘムフレアスカート

《コンディション》【新品.未使用】

【MACHATT /マチャット】サテンツイルスカート（ブラック）

•色ハゲ.汚れ.シミ等のない綺麗な状態の美品です

クリーニング済【la doublej x mantero】スカート

•ベージュの箇所に1ミリ程プツプツのオレンジ点がありますが素材生地質と思います。

WITH A WHITE オーバースカート 5-9号

※ラフに白Tシャツ等と合わせても可愛いです♪

45R フォーティーファイブアール デニム スカート サイズ2 ブルー

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【新品未使用】ダブルスタンダードクロージング ダルメシアン柄スカート

ーALBEROBELLO出品ー

❤️popori様❤️AmericanHolic ロングスカート

•メルカリでの出品はvintage品になります。

CELFORD リボンレーススカート36 石原さとみ⭐︎セルフォード

•購入時期など不確かな為、お答えしておりません。

《未使用》MACHATT マチャット ランダムプリーツスカート ブラック フリー

•「未使用の美品」「状態の良い品」を出品。

MilaOwen タックデザインボリュームマキシスカート FLOWER

ALBEROBELLOがお好きな方でワードローブに加えて下されば嬉しいです。

maison de soil コットンスカート ロングスカート

……お目に止まれば どうぞご検討下さい。

SEVENTEN セブンテン プリーツスカート（ライトベージュ）



❣️未使用 Plage Antique like lace スカート ホワイト

特に目立つダメージはございませんが確認しずらい見落としなどご了承下さい。自宅保管での「未使用品」のご理解の上、購入お願いします。

ティアードフリルスカート

•梱包.発送に伴うシワ等、ご了承下さい。

未使用Plage Washable Fibril ギャザーロングスカート34黒A

【ご購入前にはプロフィールをお読み下さい】

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アルベロベロ 商品の状態 新品、未使用

アルベロベロ・ALBERO BELLO 《プリントスカート》フラワーカット⚫︎表記サイズ：記載なし （freeサイズ）⚫︎実寸サイズ：W31㎝約（総ゴム）・着丈71㎝約⚫︎素材 ：ポリエステル100% ⚫︎デザイン ：【1段切替えギャザーSK】•ウエスト下、異素材での1段切替え。•ウエスト総ゴム＋ストレッチリボン付き。•ポケット無し。 •バックスリット15㎝約入り。•裾【フラワーカット】サテンナイロンの裏生地で二重仕立（縫製が丁寧.綺麗に仕上がっています）《コンディション》【新品.未使用】•色ハゲ.汚れ.シミ等のない綺麗な状態の美品です•ベージュの箇所に1ミリ程プツプツのオレンジ点がありますが素材生地質と思います。※ラフに白Tシャツ等と合わせても可愛いです♪–––––––––––––––––––⭐︎–––––––––––––––––– ーALBEROBELLO出品ー•メルカリでの出品はvintage品になります。•購入時期など不確かな為、お答えしておりません。•「未使用の美品」「状態の良い品」を出品。ALBEROBELLOがお好きな方でワードローブに加えて下されば嬉しいです。 ……お目に止まれば どうぞご検討下さい。特に目立つダメージはございませんが確認しずらい見落としなどご了承下さい。自宅保管での「未使用品」のご理解の上、購入お願いします。•梱包.発送に伴うシワ等、ご了承下さい。 【ご購入前にはプロフィールをお読み下さい】

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アルベロベロ 商品の状態 新品、未使用

パラスパレス ロングスカートピンクハウス 水玉スカート&ベストセットmurral Quartz embroidery skirt ライトグレーFRAY I.D 2wayハイウエストマーメイドスカートpowan skirt longIRENE ロングスカートLisiere スカートプリーツプリーズ フレアスカートマチャット エンブロイダリースカートレースマーメイドスカート moc 00