品質満点！ 【値下げ】Edwina Hoerl エドウィナホール　ノーカラーコート　ベージュ その他

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エドウィナホールのノーカラーコートです。
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エドウィナホールはヨウジヤマモトで勤められていた方が独立して発足したブランドです。
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デザインが大変美しく、シルエットが綺麗です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エドウィナホール
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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コンディション良好ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮願います
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|エドウィナホール
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし