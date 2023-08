年末のプロモーション大特価！ studio tattoo yamada キャップ ヴィンテージ　stp 60s キャップ

フォロー割5%しております。

tattoo studio yamadaで人気アイテムの同じ

コットンボディキャップになります。

60年代のビンテージレアワッペンです。

誰にも被ることないもないです。

値引きに関してはプロフィールをご確認ください。

バイカー、アメカジ、オールドファッションに

ブランド : カリヘッドウェア

カラー : ブラック

Made In U.S.A

新品未使用

即発送可能!

商品説明: アメリカの帽子メーカーのCali Headwear(カリヘッドウェア)のアメリカ生産のキャップです。アメリカ大統領のトランプ氏が選挙活動中に着用していたキャップです。5パネルでバイザーはカーブタイプです。かぶりの深さはハイタイプです。スナップバックで調整可能です。コットン100%

■フリーサイズ

発送方法 : コンパクトに梱包して発送させて頂きます。

+300円でダンボールに梱包して発送致します。

購入前にコメント下さい。

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド キャリー 商品の状態 新品、未使用

