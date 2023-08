ご覧いただきありがとうございます。

◉花より男子 1st 全5巻

◉花より男子2(リターンズ) 全6巻

◉花より男子2(リターンズ) 番外編 (牧野家はじめての家族旅行 珍道中 in N.Y.) 全1巻

◉劇場版 花より男子ファイナル 全1巻

合計13巻セットです。

★レンタル専用中古DVDです。

★ジャケの一部にレンタル管理シールの添付あります。

★ディスクに視聴には問題ない程度のスリキズあります。

★ケースは新品トールケースに交換済みです。

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

レンタルDVDについて…

倍速での再生確認済みです。

ディスクキズの程度により、研磨処理を

おこなっております。

再生機器等、プレイヤーの相性によって映像の多少の乱れや不具合がおこる場合があります。

あくまでもレンタル落ち中古品ですので、

ご理解のある方のご購入をお待ちしております。

全く再生できない場合は、

交換もしくは返金対応をさせて頂きますので、評価前にご連絡ください。

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

バラ売り不可です。

無言、即購入大歓迎です!

何かご不明点がありましたら、

コメントよろしくお願いいたします。

#井上真央 #松本潤 #小栗旬 #DVD #日本映画

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

