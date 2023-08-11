【ラッピング不可】 トールサイズ❣正絹 小紋　身丈約174cm 　裄約69.5cm 着物

カラー...レッド系

色打掛 赤 和装結婚式 前撮りに

柄・デザイン...花柄古典柄

響庵 着物 正絹 反物

着物種類...小紋

銀座きもの青木☆ 正絹 名古屋帯 唐花文様 薄ピンク



kf-254 夏物 絽 新品 お仕立上り 尾蛾佐染繍 豪華総刺繍 正絹 訪問着

正絹小紋

3k632 名古屋帯 絹 夏帯 夏物 絽 刺繍 ベージュ 金色 ピンク 銀色

袷

訪問着 グレー濃淡花柄 ストライプ

10月〜5 月

冬草履 未使用 グレージュ 23.5



【D123】着物 グラデーション 胴抜き仕立て 大衆演劇 和装 和服 女着物

身丈 174

正絹 大島紬【龍郷】

裄丈 69.5

着物 二代目清次郎 訪問着

肩幅 34.2

本鼈甲 簪 かんざし べっ甲 Uピン型 白甲 櫛 和装小物 髪飾り 140

袖幅 35.3

訪問着 トールサイズ 友禅 花模様 青紫系 正絹着物袷 しつけ糸付き未使用極美品

袖丈 49

紗 黒地に花丸紋 帯

前幅 25

❪6109❫ ❦ 大島紬 (正絹) ❦ しつけ付

後幅 30.5

【最終お値下げ】未着用＊紬きもの&柿渋染 名古屋帯

※全て 約 センチ

RK-1195 道行コート 二重紗 夏物 紺の無地とストライプ ロング丈 着物



十日町友禅 身長150cm シックな緑 正絹訪問着 袷 i091



正絹 訪問着 川村久太郎 お着物

☆色柄が気に入ってリユース着物を購入し、お直し屋さんにお願いして裄丈を出し、丸洗いクリーニングをしましたが、着物が沢山あり着用機会がなかなかないので出品します。

七五三 3歳 女の子 セット

★裄丈を少し長くしたい場合は、半襟を多めに出すようにすれば解決します。

着物９点セット おまとめ 0109



◆打掛◆ふき綿入り◆mk-1910

らくらくメルカリ便で発送します。汚れや傷は見当たりませんが、見落としがあるかもしれないので神経質な方のご購入はお控え下さい。

ヤギが織られた深いブルーの袋帯 着物

※返品はご遠慮下さい。

464.【未使用 極美品】新潟県伝統工芸品 十日町紬 花織地風 暈し草

□プロフ必読お願いします。

【本場塩沢紬】たてぼかし 本来の塩澤らしいシボ 縦ぼかし染



新品未仕立 博多帯 黒木織物 八寸名古屋帯 小花更紗柄白地グレー仕立代込



ZF445 袋帯 太鼓柄 花唐草 菱紋 桐紋 金通し 正絹 美品 高級 菊

#身長172#身長174

【おまとめ】綿 裂 櫛かんざし 木綿 8m

#身長176#身長165#身長166

夏着物 絽 正絹 手縫い仕立て“涼風に揺らめく夏草で飾る晴れ姿”訪問着 A-58

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紬 ひげ紬 おっかけ柄

#トールサイズ#身長167#身長175

佐賀錦織袋帯ブラウン×ゴールドの正倉院文様袋帯✨

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小紋 着物 仕立上がり 未使用 未着用 正絹 裄６７cm

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K-3098 夏着物 小紋 絽 川村久太郎の世界 風 紺碧色 しつけ糸

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プロフ必読☆夏着物☆総刺繍

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未使用品♡ 西陣織 織華佐竹 礼装用 正絹 袋帯 九百錦織 琳派花伝

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Lサイズカレンブロッソ草履【岡重鼻緒】

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専用帯5881 ●高級 正絹 相良 蘇州刺繍 袋帯

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(振袖) 紫とピンクの花 ハジックガード

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正絹【単衣】色無色 亜麻色

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単衣 江戸小紋 丹後ちりめん 両面染 横段 伊勢型 お茶席

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草履バッグ セット レース エナメル 厚底 ヒール草履 uzouri21-5

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー...レッド系柄・デザイン...花柄古典柄着物種類...小紋正絹小紋袷10月〜5 月身丈 174裄丈 69.5肩幅 34.2袖幅 35.3袖丈 49前幅 25後幅 30.5※全て 約 センチ☆色柄が気に入ってリユース着物を購入し、お直し屋さんにお願いして裄丈を出し、丸洗いクリーニングをしましたが、着物が沢山あり着用機会がなかなかないので出品します。★裄丈を少し長くしたい場合は、半襟を多めに出すようにすれば解決します。らくらくメルカリ便で発送します。汚れや傷は見当たりませんが、見落としがあるかもしれないので神経質な方のご購入はお控え下さい。※返品はご遠慮下さい。□プロフ必読お願いします。#身長172#身長174#身長176#身長165#身長166#身長169#身長168#トールサイズ#身長167#身長175#身長173#高身長#女着物#コスプレ#カラオケ#お散歩#撮影会#お花見#高身長女子#背が高い#きもの#着物#街コン#小紋#正絹＃古典柄#赤系#スーパートール#女装#婚活#パーティー#イベント#女子会#合コン#外国人サイズ#食事会#Englishspeaking#kimono#fortallwomen#送料込み#kimono#きもの#送料無料

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

O-1377 袋帯 螺鈿 丸に美しい華柄模様 鳳凰京やM344 正絹 和装コート 未使用 ロングサイズ 絹の雨コート 道行 綸子地★お値下げ★吉澤友禅 付下げ 菱取り唐華文AG-36☆ 帯締め 帯揚げ 重衿 セット❣️