定番のお歳暮＆冬ギフト スタイル ドクターチェア(Style Dr.CHAIR Plus) 座椅子

●色:ブラウン

・本体サイズ(約):幅590×奥560×高655mm

・構造素材:ポリスチレン

・クッション材:ウレタンフォーム

・生地:ポリエステル100%

・重量 4.3kg

・耐荷重 120kg

・色:茶(ブラウン)

【状態】

3年程使用しており、使用感はあります。

毛玉など、取り除けば取れると思います。

詳しくは写真ご覧ください

【付属品】

本体のみ

【注意事項】

※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。

※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。

※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。

画像をご確認の上、ご購入下さい。

※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。

※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。

付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。

※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。

ご不明な点は購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。

ご了承の上、ご購入の程宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド エムティージー 商品の状態 やや傷や汚れあり

●色:ブラウンStyle Dr.CHAIR Plus ( スタイルドクターチェアプラス )・本体サイズ(約):幅590×奥560×高655mm・構造素材:ポリスチレン・クッション材:ウレタンフォーム・生地:ポリエステル100%・重量 4.3kg・耐荷重 120kg・色:茶(ブラウン)【状態】3年程使用しており、使用感はあります。毛玉など、取り除けば取れると思います。詳しくは写真ご覧ください【付属品】本体のみ【注意事項】※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。 画像をご確認の上、ご購入下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。 ※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。ご不明な点は購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。 ご了承の上、ご購入の程宜しくお願い致します。

