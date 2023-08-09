【2022福袋】 Professional HHKB JP 墨色 日本語配列 PC周辺機器

PD-KB420B
Apple Watch 3 Nike 42mm GPS+Cellularモデル
hhkb bt 3点セット
HHKB Professional
BUFFALO/バッファロー 外付MOドライブ MO-CL640U2 640MB
日本語配列
ファイナルマウス、ＧPro、Kone pure ultra ヴァーミロ鯨
墨色
【新品】ソニーBD-R XL 128GB 5BNR4VAPS4 x3パック
USB有線
【新品】ROCCAT Kone XP Air ホワイト 充電ドック付き
G-wolves HTS Plus ACE
自宅の整理のため出品致します。
Logicool IK1094BKA iPad air(第四世代、第五世代）
iMac（21.5-inch, Late 2013）
■商品内容
Logicool MX MASTER 3S MX2300GR BLACK
・本体
※ たたたたた専用出品 4台セットCiscoL3L2スイッチ3750、2960
・USB-miniB ケーブル
TUF GAMING K7
ps4 コントローラー ナコン レヴォリューション アンリミテッド
出品にあたり、キーキャップを外しての清掃を実施しております。
Mikro Tik CRS305-1G-4S+IN SFP+ 4portスイッチ
（キーキャップは中性洗剤での洗浄、本体はアルコールによる分解清掃済。）
Broken-in Cherry Black Clear-Top L&F 85個
あくまで中古品となりますので、完璧を求める方はご遠慮下さい。
Canon 大容量インク
ZA13-B WHITE
【新品未使用】 Razer BLACKWIDOW ELITE YELLOW
PD-KB420BHHKB Professional日本語配列墨色USB有線自宅の整理のため出品致します。■商品内容 ・本体 ・USB-miniB ケーブル出品にあたり、キーキャップを外しての清掃を実施しております。（キーキャップは中性洗剤での洗浄、本体はアルコールによる分解清掃済。）あくまで中古品となりますので、完璧を求める方はご遠慮下さい。