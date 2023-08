【リネン素材セットアップ・自由区】

【商品説明】

ジャケット、ワイドパンツのリネン素材のセットアップです。

リネン素材なので着心地よく着ていただけます。

【実寸】

ジャケット

着丈 62cm

身幅 41cm

肩幅 39cm

袖丈 59cm

パンツ

ウエスト 78cm

股下 55cm

股上 28cm

裾幅 28cm

【カラー】

紺 ネイビー

【柄】

無地

【形状】

セットアップ

【素材】

ジャケット

麻 57%

レーヨン 37%

ポリウレタン 6%

パンツ

麻 57%

レーヨン 37%

ポリウレタン 6%

【状態】

新品・タグ付き

【特徴】

セットアップ、ジャケット、パンツ、ワイドパンツ、リネン素材

【生産国】

MADE IN CHINA 中国製

【付属品】

なし

【備考】

特記事項なし

【発送方法】

ゆうゆうメルカリ便

らくらくメルカリ便

※梱包は送料を抑えるため、

小さな状態にて発送致します。

【発送日】

基本的には24時間以内に発送をしています。

(事務局発行のバッチ取得済み)

【さいごに】

多数出品していますので他の商品もご検討ください。

複数の商品をご購入いただく場合、

お値段もご相談承ります。

まずはコメントでご相談ください。

迅速な対応とスムーズなお取引を心がけます。

よろしくお願いします♫

No.0030034

商品の情報 商品のサイズ L ブランド 自由区 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド 自由区 商品の状態 新品、未使用

