Xperia 10 IV (ブラック) 128 GBソフトバンク

SONY Xperia 10Ⅳ A20SO ブラック

画面上部に些細な傷が2箇所ありますが、個人の見解では、ほとんど気にならない様な傷だと思います。

SONY Xperia SOG08 スマートフォン スマホ



ガラケー docomo F-06D ニコラコラボ

去年の暮にPayPayフリマで未使用品を買いました。

iPhone 8 64GB SIMフリー スペースグレー 美品②

今回、Google Pixelを購入したのでお譲りします。

【お値下げ交渉可】INFOBAR xv 錦鯉



INFOBAR ICHIMATSU by au design project

仕事の関係もあり、翌日発送を心掛けておりますが、出張で発送が送れることもありますのでご了承ください。

SIMフリー iPhone11 グリーン 128GB ジャンク ロックOFF

カラー...ブラック

★美品★simロック解除済★残債無し★au KYF42 ホワイト

本体・箱と小冊子など全部あります。

美品★docomoらくらくホン F-01M



V401T ミラノホワイト 店頭展示用 ボーダフォン 東芝 携帯電話本体のみ

Xperia 10 Ⅳ A202SOスペック

専用 INFOBAR xv 茄子紺 15周年モデル SIMロック解除済

本体サイズ

SONY Xperia 10Ⅳ A20SO ブラック

高さ 153 mm

SONY Xperia SOG08 スマートフォン スマホ

幅 67 mm

ガラケー docomo F-06D ニコラコラボ

厚さ 8.3mm

iPhone 8 64GB SIMフリー スペースグレー 美品②

本体の重さ 約161g

【お値下げ交渉可】INFOBAR xv 錦鯉

画面サイズ 約6.0インチ

INFOBAR ICHIMATSU by au design project

画面解像度 2,520×1,080(フルHD+)

SIMフリー iPhone11 グリーン 128GB ジャンク ロックOFF

バッテリー容量 5,000mAh

★美品★simロック解除済★残債無し★au KYF42 ホワイト

搭載OS Android 12

美品★docomoらくらくホン F-01M

CPU Snapdrago 695 5G(オクタコア)2.2+1.8GHz

V401T ミラノホワイト 店頭展示用 ボーダフォン 東芝 携帯電話本体のみ

メモリー(ROM) 128GB

専用 INFOBAR xv 茄子紺 15周年モデル SIMロック解除済

メモリー(RAM) 6 GB

SONY Xperia 10Ⅳ A20SO ブラック

対応外部メモリ microSDXC(最大1TB)

SONY Xperia SOG08 スマートフォン スマホ

有効画素数(メインカメラ)

ガラケー docomo F-06D ニコラコラボ

800万(超広角)1200万(広角)800万(望遠)

iPhone 8 64GB SIMフリー スペースグレー 美品②

有効画素数(サブカメラ) 800万画素

【お値下げ交渉可】INFOBAR xv 錦鯉

USB端子 USB Type-C

INFOBAR ICHIMATSU by au design project

SIM nanoSIM×1

SIMフリー iPhone11 グリーン 128GB ジャンク ロックOFF

eSIM×1

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Xperia 10 IV (ブラック) 128 GBソフトバンク画面上部に些細な傷が2箇所ありますが、個人の見解では、ほとんど気にならない様な傷だと思います。去年の暮にPayPayフリマで未使用品を買いました。今回、Google Pixelを購入したのでお譲りします。仕事の関係もあり、翌日発送を心掛けておりますが、出張で発送が送れることもありますのでご了承ください。カラー...ブラック本体・箱と小冊子など全部あります。Xperia 10 Ⅳ A202SOスペック本体サイズ高さ 153 mm幅 67 mm厚さ 8.3mm本体の重さ 約161g画面サイズ 約6.0インチ画面解像度 2,520×1,080(フルHD+)バッテリー容量 5,000mAh搭載OS Android 12CPU Snapdrago 695 5G(オクタコア)2.2+1.8GHzメモリー(ROM) 128GBメモリー(RAM) 6 GB対応外部メモリ microSDXC(最大1TB)有効画素数(メインカメラ)800万(超広角)1200万(広角)800万(望遠)有効画素数(サブカメラ) 800万画素USB端子 USB Type-CSIM nanoSIM×1eSIM×1

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★美品★simロック解除済★残債無し★au KYF42 ホワイト美品★docomoらくらくホン F-01MV401T ミラノホワイト 店頭展示用 ボーダフォン 東芝 携帯電話本体のみ専用 INFOBAR xv 茄子紺 15周年モデル SIMロック解除済SONY Xperia 10Ⅳ A20SO ブラックSONY Xperia SOG08 スマートフォン スマホガラケー docomo F-06D ニコラコラボiPhone 8 64GB SIMフリー スペースグレー 美品②【お値下げ交渉可】INFOBAR xv 錦鯉INFOBAR ICHIMATSU by au design project