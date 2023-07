キャッツ CATHs ネックレス イタリア製 プレート ロング

【ブランド】 CATHs

【 品番 】 19-091-923-0010-1-0(Plage品番)

【 定価 】45000円+税

【 付属品 】 袋・購入時のタグ(中古で購入時付いてきたもの)

【 カラー 】 ベージュ系マーブル・真鍮のような色味

◆CATHs◆

2006年にベルギー人デザイナーのカトリーヌ・ド・グルートゥシュエルマン氏が立ち上げた、アクセサリーブランド。

角、骨、木などナチュラルな素材に拘ったコレクションを展開。

熟練職人のテクニックで手作りの温かみを表現するためインドにて生産を行なっています。

シジェームギンザやトゥモローランド、IENA、SHIPSなどいろいろな店舗でお取扱いしています。

こちらは小さなプレートが連結されたロングネックレスです。

プレートはベージュ系マーブルのプラスチックのような素材の物と真鍮のような素材の物の2種類が使われています。

とても長いですが2重にはできない長さです。

手首に何重かに巻いてブレスレットとしても使っても良いかと思います。

連結部分のリングは外すことも可能なので長さの調整はできなくはないです。

真鍮風プレートの1つにCATHsの刻印がはいってます。

気に入った方や、サイズの合う方もこの機会にどうぞ!

Plageで購入された物のようです。

ブランドリサイクル店にて購入。

★サイズ★

(実寸・平置き状態)

◆プレート◆

■約3.6cm×1.0cm

全長

■約114cm

※素人採寸ですので、多少の誤差はご理解ください。

★状態★

真鍮風のプレートに少し傷やすれが見られます。

これが元々の加工かどうかはわかりません。

画像だとわかりづらいですが状態などご確認下さい。

他にもいろんなものを出品しております。

他の商品も見てみてください!

【商品検索】

#RBE_used

↓レディースアクセ↓

#RBE_アクセ

※あくまでUSED品+素人による自宅保管ですの、神経質な方のご購入は慎重にお願い致します。

★※平日は仕事のため返信・発送等が出勤前か帰宅後になってしまうので、ご迷惑おかけするかと思いますが、ご了承くださいませ。

109

商品の情報 ブランド キャッツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

キャッツ CATHs ネックレス イタリア製 プレート ロング 【ブランド】 CATHs【 品番 】 19-091-923-0010-1-0(Plage品番)【 定価 】45000円+税【 付属品 】 袋・購入時のタグ(中古で購入時付いてきたもの)【 カラー 】 ベージュ系マーブル・真鍮のような色味◆CATHs◆2006年にベルギー人デザイナーのカトリーヌ・ド・グルートゥシュエルマン氏が立ち上げた、アクセサリーブランド。角、骨、木などナチュラルな素材に拘ったコレクションを展開。熟練職人のテクニックで手作りの温かみを表現するためインドにて生産を行なっています。シジェームギンザやトゥモローランド、IENA、SHIPSなどいろいろな店舗でお取扱いしています。こちらは小さなプレートが連結されたロングネックレスです。プレートはベージュ系マーブルのプラスチックのような素材の物と真鍮のような素材の物の2種類が使われています。とても長いですが2重にはできない長さです。手首に何重かに巻いてブレスレットとしても使っても良いかと思います。連結部分のリングは外すことも可能なので長さの調整はできなくはないです。真鍮風プレートの1つにCATHsの刻印がはいってます。気に入った方や、サイズの合う方もこの機会にどうぞ!Plageで購入された物のようです。ブランドリサイクル店にて購入。★サイズ★ (実寸・平置き状態) ◆プレート◆■約3.6cm×1.0cm全長■約114cm ※素人採寸ですので、多少の誤差はご理解ください。 ★状態★真鍮風のプレートに少し傷やすれが見られます。これが元々の加工かどうかはわかりません。画像だとわかりづらいですが状態などご確認下さい。他にもいろんなものを出品しております。他の商品も見てみてください!【商品検索】#RBE_used↓レディースアクセ↓#RBE_アクセ※あくまでUSED品+素人による自宅保管ですの、神経質な方のご購入は慎重にお願い致します。 ★※平日は仕事のため返信・発送等が出勤前か帰宅後になってしまうので、ご迷惑おかけするかと思いますが、ご了承くださいませ。109

