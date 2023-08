黒瀬圭亮とKOKOMIによるユニット、Asrielが2006年からの約7年間で発表してきたインディ時代のアルバム16作とシングル3作をコンプリートした限定生産BOX。ライヴDVDやブックレットなども付いており、彼らの軌跡が濃密に辿れる。

Disc01 『白い闇に沈む永遠の夜』

Disc02 『ガーネットの波紋に染まる空』

Disc03 『月光蝶舞う深紅の花園』

Disc04 『夢の繭紡ぐ盲目の輪舞』

Disc05 『回顧録 黒盤 Requiem』

Disc06 『回顧録 白盤 Reincarnat』

Disc07 『禁断を呪いし儚き幻想』

Disc08 『悪夢奏でる涙の旋律』

Disc09 『メルヴに堕ちる歎きの天使』

Disc10 『QuoVadis』

Disc11 『永遠に捧げし凍てつく眠り』

Disc12 『汝を照らす朧のアリア』

Disc13 『薔薇の棺に太陽は在らず』

Disc14 『ORATORIUM』

Disc15 『淡き夢見る宵闇ノ骸華』

Disc16 『XANADU』

Disc17 『黄昏の月と漆黒の太陽』

Disc18 Singles / Devils Lullaby・碧い瞳の光は消えゆ・常しえの惑い 醒めし毒

Disc19 The Scarlet Rebellion (ライブ会場限定配布曲)

The Mirage of Moonlight (ライブ会場限定配布曲)

The Sphere of Ragnarok(新曲)

・未発表写真満載全48P大判スペシャルブックレット

・Asriel初のライブDVD( 2013.6.1 SHIBUYA O-EAST)

・同人音楽活動ラストアルバム『 ABYSS』用ブランクトレイ付

Asriel(アズリエル)のコンプリートボックスです。限定生産品です。新品未使用ですが、外箱にへこみ破れあります。画像にてご確認下さい。

新品未使用 限定生産品 Asriel Ragnarok COMPLETE BOX



発送の際は緩衝材を巻いて段ボールに入れて

お送りいたします。

※必ずプロフィールをご覧いただいてからご購入お願いいたします。

#Asriel

#アズリエル

#Ragnarok

#ラグナロク

管理番号 816

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

