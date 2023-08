貴重な初期ロットです。

48.98720になります。

現役リタイア後も同じシューズを履いてるようですね。

写真は元コーチのセベリン・ルティとパデルを楽しむフェデラー。

渋谷on直営店にて購入しました。

男性サイズ7.5が売切だったので、女性サイズ9を購入しました。

普段はNIKE VAPOR メンズ26センチを着用しています。

サイズ的にはほぼ同じサイジングでしたが、重さがこちらはすごく軽くグリップもホールドもある印象です。

観賞用として暗室保管しておりました。

価値がわかる方のみ購入ください。

自宅内で1度足入れしましたが、屋外での使用は一度もありません。

【商品名】

The ROGER pro

【状態】

新品未使用

自宅保管品

【サイズ】women’s 9

【参考】on スタッフより

Roger PROメンズ7.5サイズとRoger PROウィメンズ9サイズは足長は前者が25.5センチ、後者は26.0です。

この2つであれば足幅の差はほぼないと言えます。

【カラー】white/indigo

箱に入れたままにしております。

素人保管の旨、ご承知おきください。

カラー···ホワイト

uniqlo

federer

roger

カラー···ブルー

対応コート···オールラウンド

商品の情報 ブランド オン 商品の状態 新品、未使用

貴重な初期ロットです。48.98720になります。現役リタイア後も同じシューズを履いてるようですね。写真は元コーチのセベリン・ルティとパデルを楽しむフェデラー。渋谷on直営店にて購入しました。男性サイズ7.5が売切だったので、女性サイズ9を購入しました。普段はNIKE VAPOR メンズ26センチを着用しています。サイズ的にはほぼ同じサイジングでしたが、重さがこちらはすごく軽くグリップもホールドもある印象です。観賞用として暗室保管しておりました。価値がわかる方のみ購入ください。自宅内で1度足入れしましたが、屋外での使用は一度もありません。【商品名】The ROGER pro【状態】新品未使用自宅保管品 【サイズ】women’s 9【参考】on スタッフよりRoger PROメンズ7.5サイズとRoger PROウィメンズ9サイズは足長は前者が25.5センチ、後者は26.0です。この2つであれば足幅の差はほぼないと言えます。【カラー】white/indigo 箱に入れたままにしております。素人保管の旨、ご承知おきください。カラー···ホワイトuniqlofedererrogerカラー···ブルー対応コート···オールラウンド

