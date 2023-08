国内発送 チェリー柄　セットアップ ロングワンピース

ハーリップトゥのセットアップ♡

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ハーリップトゥのセットアップ♡トップスとスカート分かれておりますので両方着てセットアップや、スカートだけ履いたりと着回しできるお洋服になっています3回使用しています。大切にしていましたので、保管状態は良いです。カラー···ブルー.ネイビー柄・デザイン···チェリー袖丈···半袖季節感···春、夏Her lip to Cherry Pattern Two Pieceワンピース、ブラウス、リボン、ホワイト、マキシアプワイザーリッシェ、ジャスグリッティー、リランドチュール、プロポーションボディドレッシング、マイストラーダ、ジルスチュアート、スナイデル、ノエラ、グレイル、GRL、スナイデル、リリーブラウン 、神戸レタス、ティティベイト スナイデル同型 デニムセットアップ キャミワンピなどお好きな方にもおすすめです❤︎

