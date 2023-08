【爆売りセール開催中！】 NIKE DUNK LOW Gym Red 28.5cm ナイキ　ダンクロー スニーカー

ナイキ ダンク ロー ジムレッド

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ナイキ ダンク ロー ジムレッドSNKRS購入品使用頻度が少ないので出品いたします。写真の通り、比較的キレイな状態だと思います。黒タグ+紙シューキーパーも付属品として送付します。※他通販サイトでも出品していますので、売り切れの場合がございます。その場合は取引をキャンセルさせていただきますので、ご了承ください。シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ホワイト、レッド人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)

