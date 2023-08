(管理:M-B6)

エクラン(Ecrin) ロングガードル

カラー:ブラック

サイズ:58

(ウェスト55~61、ヒップ79~89)

未使用品

販売価格:¥25,300

検品のみの未使用品。

購入から2年ほど経過しており、購入時に検品後、ずっと保管しておりました。

そのため、外装(袋)に折り目やシワなどがありますが、

商品自体は試着すらしていないので綺麗です。

外装を気にしない方なら大変お買い得です。

(実物はラスト3枚の画像)

---

未使用品ではありますが、

自宅保管品のため、多少の袋のキズなどがあります。

1度人の手に渡ったものということをご理解の上ご検討ください。

***エクランシリーズ、他にも出品しております。***

同梱の場合は割引しますので、購入前にご相談ください

↓

#YKエクラン出品中の商品はこちら

エクラン以外にも出品しています。

↓

#YK商品一覧はこちら

ブラ

-----

尚、こちらの商品は即購入していただいて構いません。

【未使用品】エクラン(Ecrin) ロングガードル 58 ブラック エルローズ

■配送について

「佐川急便」または「クロネコヤマト」での発送。

基本的にお届け先の電話番号を記入する必要があります。

ご購入後直ぐにご連絡いただければ伝票に記入いたしますが、ご連絡が無い場合は私の電話番号を記入します。

===

#高級下着

#エルローズ

#補正下着

#インナー

#エクラン

#光電子繊維

#ecrin

#ブライダルインナー

#骨盤

#ヒップアップ

#美尻

商品の情報 ブランド エクラン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド エクラン 商品の状態 新品、未使用

