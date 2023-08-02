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【第1位獲得！】 ラインハートXL1471です。メガネフレーム サングラス/メガネ

商品の説明

ラインハートXL1471です。
OWN #03 クラウンパント　サングラス　メガネ　lesca
さりげないトリオのラインのテンプルに、大人のかわいらしさをプラスしたプラスチックフロントの取り合わせ。一度掛けたら忘れられない軽やかさの、おしゃれなフレームです。 ラインアート シャルマンの掛け心地は、エクセレンスチタンの軽くてしなやかなフィット感により、掛けていることを忘れてしまうような心地よさが特徴です。
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外箱に多少の傷みがあります。
良品 プラダ サングラス 度入り ブラウンクリア A0301166 ◎
レンズは度がはいっていますが、御自分にあった度数のものに変更お願いします。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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ラインハートXL1471です。さりげないトリオのラインのテンプルに、大人のかわいらしさをプラスしたプラスチックフロントの取り合わせ。一度掛けたら忘れられない軽やかさの、おしゃれなフレームです。 ラインアート シャルマンの掛け心地は、エクセレンスチタンの軽くてしなやかなフィット感により、掛けていることを忘れてしまうような心地よさが特徴です。外箱に多少の傷みがあります。レンズは度がはいっていますが、御自分にあった度数のものに変更お願いします。

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【第1位獲得！】 ラインハートXL1471です。メガネフレーム サングラス/メガネ

21分钟前

【第1位獲得！】 ラインハートXL1471です。メガネフレーム サングラス/メガネ

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fac84eae3

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コメント (15)

fac84eae3
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