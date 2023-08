【30％OFF】 21ss DAIRIKU tie-dye tee themal Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

[概要]

OAMC / オーエーエムシー スタッフ シャツ

ダイリクのタイダイ柄のサーマルになります。21ssのものです。セレクトショップにて購入しました。2色展開の商品でしたが、本品は人気だった方のパープルです。

最安値となっております。

早い者勝ちです!

[状態]

数回ほど着用した程度ですので、まだまだ着ていいただける状態です。普段は平置きで保管しているため、肩の伸び等もございません。出品者は喫煙者ではありません。

あくまで素人保管であることをご了承下さい。

[サイズ]

L サイズ

肩幅 65.5cm

身幅 70cm

着丈 69cm

袖丈 61cm

ゆったり着ていただけるサイズ感となっております。

[色]

パープル

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

#DAIRIKU

#TTT_MSW

シャツ種類···サーマル(ワッフル生地)

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダイリク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

