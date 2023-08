新品 PS PAUL SMITH ポールスミス Souvenir レトロハイカットスニーカー 25.5cm相当 カーキ系 K1889

商品説明

☆ブランド☆ PS Paul Smith | ピーエスポールスミス

☆商品名☆ スニーカー

☆サイズ☆ 表記:UK6 EU40 US7(25.5cm相当) アウトソール長さ約28cm 最大幅約10cm(ヒール高:約3cm)

☆色☆ カーキ系基調 ※画像でもご確認下さい

☆素材☆ アッパー:コットン・牛革 ソール:ラバー

☆状態☆ 新品未使用

☆定価☆ 33,000 円(税込)

☆コメント☆

アール・デコ調に描かれたノスタルジックなパターンが印象的な総柄にブラックのヒールタブ。シルバートーンの型押しロゴ、グリーンのトレッドラバーアウトソール。

ポールスミスらしいユニークかつスタイリッシュなハイカットスニーカーです。

※本商品は正規店購入の新品ですが、展示品だったものです。箱に傷みがあります。

注意事項

☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス(商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ)が無い限り返金、返品はお受け出来ません。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ピーエスポールスミス 商品の状態 新品、未使用

