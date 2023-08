安く仕入れたら相場関係なくお安く出品致します!

極美品 イヴサンローラン ネックレス ハートモチーフ ビジュ 刻印 57cm



アナスイ イースターニワトリネックレスANNA SUI 鳥

消費税無し!

未使用 《KETCHUP》 ケチャップ ネックレス 「Tamarand」



JF196★高級 デマントイドガーネット0.43ct D K18WGヘッドソ付

フォロワー様5%割り引き!

美品 18金 喜平ネックレス 10.8g 42cm 2面 K18キヘイ



HERMES アミュレット シェーヌダンクルネックレス

リピーター様更に5%割り引き!

K18PG【0.5ct】ダイヤモンド クローバー モチーフ ネックレス



STAR JEWELRY CUBE IN MAUVE ネックレス

毎朝平均30品新規出品!

まり様専用 ミラーボール & チョーカー2 セット



最高品質.18金ゴールドのネックレス

安心の株式会社店舗展開中!

18金 ネックレス 人形モチーフ



新品 未使用 ジョージジェンセン 2016 ペンダント マザーオブパール

送料無料!

【6/18まで最終お値下げ】 セイレーン アズーロ ハートネックレス K18PG



美品◎ネックレス 天然ピンクサファイア1カラット シルバー ジルコニア ル666

即日発送!

本翡翠 富貴花鳥 ネックレス 新品5417



【ご専用超美品】ミキモトK18 5連パールネックレス3.6-7.5mm約39cm

新品未使用!一部除外

H ネックレス



K18WG 無色・ブルー ダイヤモンド ペンダントトップ [g874-2]

購入後のケアも満足感満点!

18K 8.5g ティファニー ネックレス ビーン 750 イエロー ゴールド



【4°C】K10WGアクアマリンダイヤモンドネックレス/Y字

ジュエリーボックス無料!

アーカー AHKHA エンブレイスダイヤモンドネックレス 一粒ダイヤ 18金



ティファニー バイザヤード シングル ダイヤモンド ペンダント ネックレス

ラッピング無料!

真珠オープンハート



⭐︎【任意1個の価格】天然ローズクォーツ ネックレス 13g

全サイト良いトータル評価3万達成!

あこや真珠ネックレス 黒蝶真珠トップ



トゥモローランド購入 ルルフロスト ビジューネックレス アンティークヴィンテージ

【商品の概要】

【diandian様専用】新品 オーロラ花珠 アコヤ真珠ネックレス 鑑別鑑定書付



未使用 ティファニー シェル イエロー ゴールド ネックレス 貝 MK23

[アイテム名]

K18 天然あこや真珠 ネックレス

TASAKI 田崎真珠 揺れる天然アコヤ本真珠ネックレス SILVER シルバー

ネックレス2点



【美品】ルイヴィトン イニシャルネックレス LV&ME R M61073

[材質]material

ティファニー アルファベットネックレス M



アーカー イニシャルネックレスY ahkahダイヤ

シルバー SILVER

ネックレス ティファニー Tiffany&Co.セット 未使用 ネックレス



にゃんにゃん様専用ページ

[サイズ]size

シャネル ブランド シルバー ネックレス ココマーク ハート ラインストーン



ココットパリ 10k ネックレス cocotteparis 新品未使用未開封

全長:40cm

ネックレス(ダイヤ3連)SHIMOMURA



エルメス HERMES ネックレス ペンダント

[重量]weight

スワロフスキー エリカ ネックレス



ドイツ ヴィンテージ ネックレス 靴 モチーフ 陶器カラー装飾 銀細工 699

3.0g

⭐︎期間限定値下げ⭐︎Tiffany & Co. by the yard ring



天然銅色ゴールドルチルクオーツ ネックレス 42.3g

[在庫店舖]inventory

k18血赤珊瑚ダイヤネックレス

本店 head office

ディズニー ミッキー&ミニーのネックレス 14KTゴールド



【TIFFANY&Co. 】Tスマイルペンダント ネックレス シルバー

[管理番号]Management Nunber

超レア未使用ラインストーン セリーヌ ビンテージ トリオンフ ネックレスチャーム

EC315HH

【新品仕上げ済 現行モデル】ショーメ ネックレス ジュ ドゥ リアン【11966



✨現品限り✨K10イエローゴールド ミス珊瑚 薔薇モチーフ ネックレス

【商品の状態】condition

【希少・大珠】ミキモト パール ネックレス約8.5㎜珠 k14YG k18YG



652 あこやパールアレンジ自由なネックレス

新品仕上げ

純プラチナ 小豆チェーン ネックレス[新品]

new polish

週末限定お値下げ!美品!AHKAH 一粒ダイヤネックレス



AHKAH ティランさくら ネックレス

【フォロワー様5%オフ】Followers discount

Vivienne Westwood パールチョーカー



【天然】アメジスト ネックレス s925 7.4g

こちらのアカウントフォローしていただき、

アガット 2021年限定ウインターコレクション リングとネックレス

お値下げ希望のコメントに『フォローしました』と付け加えて投稿していただけましたら、商品価格より5%お値下げさせていただきます。更にリピーター様は購入前に「リピーターです」と一言添えて頂きますと5%お値下げさせて頂きます。

LARA christie レディースネックレス



【20-13】【4℃】ダイヤモンド ネックレス

必ずご購入前に申し付けくださいませ。購入後はお値下げできません

カシェ パールネックレス ゴールド SV



【最終値下】STAR JEWELRY60thアニバーサリー スカルネックレス

【ラッピング無料】

eimy istoire♡ K10ダイヤチョーカーネックレス

また、フォロワー様に限りご希望の方は無料でギフトラッピングを付けさせていただきます。

UNI(ズニ) インディアンジュエリー ネックレス D1

【その他】

【中古品】 K18 2面シングル 4.9g 45cm [58]



激レア美品 TIFFANYティファニー シルバーネックレス ペンギン

当社は業者からの新品商品の仕入れお客様からの買い取り、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。また、鑑定は買い取り業者→オークション会社→当社と3回の工程をクリアした100%正規品になりますのでご安心ください。

GSTV ダイヤモンド クロスペンダントトップ(チェーンは除く)K18

また、除菌、滅菌、仕上げを全てした安心してお客様にお届けするお品でございます。

アコヤ 真珠ネックレス pt850イヤリング セット



【MIKIMOTO】k14 パール ペンダントトップ ネックレス チャーム 真珠

その他お気軽にご質問くださいませ。

パール&ダイヤモンド♡ゴールド【エテ】K10 パールネックレス☆アガット 好きも



K24 純金 ネックレス 24金 ゴールド造幣局刻印

#ゴールド

最高のジュエリー✨輝きと色彩抜群の天然ボルダーオパールネックレストップ✨

#プラチナ

ティファニー ハート リンク ラリアット ネックレス TIFFANY

#綺麗

【Magnifique azur/マニフィーク アジュー】 PEAL ネックレス

#素敵な

結果が出た石 ソーダライト パワーストーン 特別な御祈祷 悪用厳禁

#祝う

値下げ⭐︎エルメス セリエペンダントトップ+ K18 18K 18金ネックレス

#結婚

最終値下げ 純プラチナ ネックレス ギンザタナカ 箱あり

#プレゼント

1カラット ダイヤモンド ネックレス Pt900/pt850 鑑定書付

#誕生日

ルイヴィトンネックレスパンダンティフラヴ レターズ モノグラム フラワー

#キレイ

ナンバーナイン×マジカルデザイン ハートネックレス 宮下本人期 アーカイブ

#可愛い

Bijou de M パールチョーカー

#レディース

未使用 193930 NINA RICCI ニナリッチ ネックレス ロゴ

#ファッション

マーゴ モリソン 天然石ターコイズ、スワロフスキーネックレス

#ジュエリー

ティファニー ノーツ ハート プレート シルバー ネックレス

#モデル

【天然】グリーン ガーデン クォーツ , ネックレス 23g

#セレブ

Tiffany ティファニー 1837 ロックチャーム ネックレス

#春

商品の情報 ブランド タサキ 商品の状態 未使用に近い

安く仕入れたら相場関係なくお安く出品致します!消費税無し!フォロワー様5%割り引き!リピーター様更に5%割り引き!毎朝平均30品新規出品!安心の株式会社店舗展開中!送料無料!即日発送!新品未使用!一部除外購入後のケアも満足感満点!ジュエリーボックス無料!ラッピング無料!全サイト良いトータル評価3万達成!【商品の概要】[アイテム名]TASAKI 田崎真珠 揺れる天然アコヤ本真珠ネックレス SILVER シルバー[材質]materialシルバー SILVER[サイズ]size全長:40cm[重量]weight3.0g[在庫店舖]inventory本店 head office [管理番号]Management NunberEC315HH【商品の状態】condition新品仕上げnew polish【フォロワー様5%オフ】Followers discountこちらのアカウントフォローしていただき、お値下げ希望のコメントに『フォローしました』と付け加えて投稿していただけましたら、商品価格より5%お値下げさせていただきます。更にリピーター様は購入前に「リピーターです」と一言添えて頂きますと5%お値下げさせて頂きます。必ずご購入前に申し付けくださいませ。購入後はお値下げできません【ラッピング無料】また、フォロワー様に限りご希望の方は無料でギフトラッピングを付けさせていただきます。【その他】当社は業者からの新品商品の仕入れお客様からの買い取り、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。また、鑑定は買い取り業者→オークション会社→当社と3回の工程をクリアした100%正規品になりますのでご安心ください。また、除菌、滅菌、仕上げを全てした安心してお客様にお届けするお品でございます。その他お気軽にご質問くださいませ。#ゴールド#プラチナ#綺麗#素敵な#祝う#結婚#プレゼント#誕生日#キレイ#可愛い#レディース#ファッション#ジュエリー#モデル#セレブ#春

商品の情報 ブランド タサキ 商品の状態 未使用に近い

Pt900/850Sapphire0.33ctDiamond0.3ctネックレスルイヴィトン エセンシャルV ブレスレットAHKAH ティナネックレス?新品?24K金運転平安ペンダント女性ペンダント黄金999【S'YTE】ヨウジヤマモト Brass Figaro Wallet シルバーリバーシブル❣️年いくつになっても使えるエルメス定番の水牛ネックレス【未使用 正規品】 カルティエ ポーチ ペンケース レザー ボルドー 小物入れ