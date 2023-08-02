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適切な価格 18k　リング リング

商品の説明

18金　スネークリング
アリゾナフリーダム　フェザーリング
当時7万円くらいで貴金属屋で購入致しました。
TOM WOOD LIZZIE RING GREEN MARBLE 62
サイズ•••恐らく8〜9号
silver950 印台 マリア様 横顔 デザイン シルバーリング®️742
素材•••18金
TIFFANY ティファニー ブラック チタン リング 17.5号 未使用
重さは分かりかねますがそこそこ詰まってる感があるので重量もあります。
モニカカスティリオーニ　リング　常田大希
デザインも凝った作りでカッコいいです。
NAVAJO HRM STERLING シルバーリング 21号
即日発送可能です。
【3164】 グッチ GG ゴースト ワイド リング 指輪 AG925

アイプリモ　I-PRIMO 指輪アルチェステ23号
リング.ヴィンテージ　リング.ビンテージ　リング.
【美品】Maison Margiela ナンバーリング　Sサイズ（日本18号）
指輪.オニキスリング.ストーンリング.ターコイズリング.
マルカジット　アンティーク　リング　指輪　イギリス
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chrome hearts バブルガムリング　11号
supreme 指輪.シュプリーム　リング.シュプリーム　指輪.k18.18k リング.リング.オニキス　リング.ゴールドリング.ゴールド　リング.18k.18金

GUCCI Double G key ring

商品の情報

ブランドシュプリーム
商品の状態未使用に近い

美品 ARIZONA FREEDOM K18 メタル シルバー リング 19号

美品！激レア•廃盤品！Suman Dhakhwa のリングがこの価格！！
18金　スネークリング当時7万円くらいで貴金属屋で購入致しました。サイズ•••恐らく8〜9号素材•••18金重さは分かりかねますがそこそこ詰まってる感があるので重量もあります。デザインも凝った作りでカッコいいです。即日発送可能です。リング.ヴィンテージ　リング.ビンテージ　リング.指輪.オニキスリング.ストーンリング.ターコイズリング.ターコイズ　リング.ターコイズ.石指輪.ゴールドリング.ゴールド　リング.gold ring.銅リング.ヴィンテージ.ヴィンテージ　アクセサリー.18k リング.18金リング.18金　リング.18k 指輪.ヴィンテージ指輪.ヴィンテージ　指輪.アンティーク.18金指輪.k18.k18 指輪.k18 リング.k18 スネークリング.ヘビ指輪.ヘビ　リング.supreme リング.supreme 指輪.シュプリーム　リング.シュプリーム　指輪.k18.18k リング.リング.オニキス　リング.ゴールドリング.ゴールド　リング.18k.18金

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適切な価格 18k　リング リング

14分钟前

適切な価格 18k　リング リング

¥30,000 ¥17,100

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  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

a240c448e78

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本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

a240c448e78
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