【超特価sale開催】 ナイキ Tシャツ ゴツナイキ 紺タグ　80年代 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ナイキ Tシャツ ゴツナイキ 紺タグ 80s

サイズ L

着丈(首後~下)66センチ

身幅(脇下~脇下)50センチ

肩幅(肩上〜肩上)45センチ

多少誤差有ります。

カラー ブルー

小さな直し一ヶ所有ります。(写真4)

古着ですので、若干使用感あります。理解のできる、お洒落な方、よろしくお願いいたします。

銀タグ S 古着 ビンテージ 風車 芸者 肩かけ JUST Do it ジョーダン

カラー···ブルー

袖丈···半袖

柄・デザイン···ストライプ

ネック···Uネック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

