AIE エーアイイー

絵画のような繊細な色使いが特徴の長袖シャツ。 ヨークやショルダーにギャザーを寄せたボリューム感のあるシルエット。 肌ざわりの良いコットン素材を使用。 ゆったりとしたシルエットで羽織のスタイリングにも最適です。

サイズ (Mサイズ)

サイズ詳細

着丈72〜80cm

身幅76cm

肩幅55cm

袖丈57cm

サイズは全て平置きで計測しております。

お手持ちのアイテムと比較してご検討下さい。

素材

綿100%

USA製

状態 【8/10】

特に目立つダメージも無く、

まだまだ活躍してくれるユーズドです。

【AïE】(エーアイイー)

ニューヨークを拠点とするファッションブランド。ネペンテスNYより発信するメンズウェアを展開。

ブリティッシュ、スケート、パンクをメインテーマに、コレクションを展開しており、 生産もほぼ全てNYにて行っている。"他にはないストリートウェアとして現代のNYのスケーターや、ストリートキッズに来て欲しい”という思いで製作されている。デザイナーは、ネペンテスNYオフィスに所属する宮本健太。ネペンテスアメリカ入社後、エンジニアド ガーメンツのデザイナー鈴木大器のアシスタントとして務める。2017年春夏シーズンより、ネペンテスのブランドとして〈AïE〉をスタートさせる。ネペンテス入社以前のニューヨークを拠点としたブランド「ISA」「ノム ド ゲール」での経験も生かしつつ制作。

表記のない過度なダメージや汚れがあった場合や、万が一 偽物であった場合など、

出品者側の重度の過失があった場合のみ返金、キャンセルの対応はいたしますので、

安心してご購入ください。

サイズ詳細を載せていますので、

サイズ違いや、イメージと違ったなどの理由での返品はお断りしています。

色や状態など、わからない事がありましたら、購入前に御質問下さい。

服が好きでいろいろ出品していきますので、

趣味の合う方はフォローお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

