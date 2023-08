#TRUCKs古着店

”Special info”

●おまとめ割●

古着の組み合わせ

【2点おまとめ購入の場合、

どれを選んでも2点合計金額10800円】

【3点おまとめ購入の場合、

どれを選んでも3点合計金額13800円】

【4点以上のおまとめ購入も大歓迎】

※それぞれの購入希望商品に「まとめ買い」と

コメントいただければまとめ買いページを作成します。

古着リストはこちらからご覧になれます。

↓

(最新は新しい順にしてご覧ください。)

※タイトル頭が「SP古着」

と記載の商品は

別途価格相談をさせていただくことがございます。

●ダメもと交渉受付●

なるべく、ご希望にお応えできるように頑張ります。

どんな交渉でもブロックはしませんので、ダメもとでどうぞ。

全商品コメントせずに即購入Ok

他の方が交渉中でも割り込みOKです

※予告なくおまとめ価格の変更や終了することがあります!

※フォローしていただけると嬉しいですがしなくても価格交渉可能

●商品詳細●

SP古着

【美品】Naptime ボアジャケット ベージュ Mサイズ

デニム ボンバージャケット 変形 A-2 太アーム 襟高 Lサイズ

メンズ、レディース、ユニセックスでと着用していただけます

他の人と被らない あなただけの ブルゾン フライトジャケット

をお探しの方へ

●状態

多少の使用感はありますが良好な古着です

●カラー

デニム

●素材

綿100%

●実寸(cm)

肩幅 60

身幅 65

着丈 67

袖丈 54

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

●ペットは飼っておりません

●喫煙者はいません

●購入後、再販していただいてもOKです

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

