Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド と Lee リー の コラボ 限定 ジーンズ を出品します。

状態:着用感、使用感も少なく色落ちもこれからまだまだ楽しめる感じです。目立つような汚れダメージ等ありません。一般的なリユース品の感覚ですと 美品 レベル

希少 で レア なコラボアイテムです!フロントボタンやリベット、革ラベルなどVivienne Westwoodの ロゴ ブランド モチーフの オーブ がさりげなく使われています。

同系色の糸なので写真では分かりずらいですが、リアポケットの片側にもステッチでオーブが描かれています。色落ちしてくるとこのオーブも表情が面白そうですよね!

ほかにも折り返した裾の柄や耳のステッチカラーなど ヴィヴィアン らしいデザインが随所に。

☆平置実寸☆

ウエスト:約40㎝

股上:約30㎝

股下:約72.5㎝

腿幅:約28.5㎝

裾幅:約17.5㎝

総丈:約106㎝

※誤差あり

あとで採寸します。少しお待ちください。コメント頂ければすぐに採寸いたします。

写真だけで判断して即購入もOK!

※ひかくてき綺麗な状態でお渡しできると思いますが神経質な方はご遠慮ください。古着、自宅保管品、リユース品に理解のある方のみでお願いします。

―――

基本的には1~2日で発送! お急ぎの方はコメントください。当日発送にもできる限り対応します。

コメントはお気軽に♪

よかったらプロフィールもご覧ください。

♡フォローも大歓迎♡

――――

snakeyes

注意事項

――――

神経質な方はご遠慮ください。リユース品にご理解のある方のみでお願します

都合により発送が遅れる場合は必ず連絡します。個人出品なのでご了承ください

#VivienneWestwood

#ヴィヴィアンウエストウッド

#Lee

#LEE

#リー

#デニム

#ジーンズ

#コラボ

#限定

#レア

#希少

#ロゴ

#オーブ

VivienneWestwood

ヴィヴィアンウエストウッド

Lee

…

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド と Lee リー の コラボ 限定 ジーンズ を出品します。状態:着用感、使用感も少なく色落ちもこれからまだまだ楽しめる感じです。目立つような汚れダメージ等ありません。一般的なリユース品の感覚ですと 美品 レベル希少 で レア なコラボアイテムです!フロントボタンやリベット、革ラベルなどVivienne Westwoodの ロゴ ブランド モチーフの オーブ がさりげなく使われています。同系色の糸なので写真では分かりずらいですが、リアポケットの片側にもステッチでオーブが描かれています。色落ちしてくるとこのオーブも表情が面白そうですよね!ほかにも折り返した裾の柄や耳のステッチカラーなど ヴィヴィアン らしいデザインが随所に。☆平置実寸☆ウエスト:約40㎝股上:約30㎝股下:約72.5㎝腿幅:約28.5㎝裾幅:約17.5㎝総丈:約106㎝※誤差ありあとで採寸します。少しお待ちください。コメント頂ければすぐに採寸いたします。写真だけで判断して即購入もOK!※ひかくてき綺麗な状態でお渡しできると思いますが神経質な方はご遠慮ください。古着、自宅保管品、リユース品に理解のある方のみでお願いします。―――基本的には1~2日で発送! お急ぎの方はコメントください。当日発送にもできる限り対応します。 コメントはお気軽に♪ よかったらプロフィールもご覧ください。 ♡フォローも大歓迎♡ ――――注意事項 ――――神経質な方はご遠慮ください。リユース品にご理解のある方のみでお願します都合により発送が遅れる場合は必ず連絡します。個人出品なのでご了承ください#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#Lee#LEE#リー#デニム#ジーンズ#コラボ#限定#レア#希少#ロゴ#オーブVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドLee…

