格安即決 ノースフェイス M HO キャンプシェラショート　NY82032 ダウンジャケット

【CAMP Sierra Short】

1970年に発売した、アウトドア用ダウンパーカの原型ともいえるTHE NORTH FACEのヘリテージモデル、シェラパーカのデザインを継承するジャケット。光沢のあるポリエステルの生地は撥水加工。中わたにはプリマロフトゴールドラックスを使用。フロントに施したシルバーのボタンや、左袖のロゴワッペンがデザインのアクセント。フラップ付きの大きなポケットが目を引くボックスシルエット

素材:15D PolyRip Light with DWR(ポリエステル100%)

サイズ:M(着丈69cm、身幅59cm、肩幅48cm、袖丈64cm)

※サイズは平置き時の外寸です。

カラー:ヘリテージオレンジ(HO)

商品型番:NY82032

これ以上のお値下げはできないです。

全て正規品です。

#ノースフェイス #パーカー #フーディ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

