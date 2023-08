最新 theoryセオリー　セットアップスーツ　オフィス　美シルエット パンツスーツ上下

ご覧いただきありがとうございます。

セオリーtheory

カラー:ライトグレー

size:ジャケットパンツ共に0

(バスト80#身長161#ウエスト51)

ボディ:

ジャケットHAYWARD.N パンツMAX.C

ファブリック:ジャケットパンツ共にNEW TAILOR

日本製の商品です。

通年通して着れる素材でとてもベーシックで使いやすいです。

サイズ:0

ジャケット

着丈:56

胸囲:74

袖丈:60

パンツ

ウエスト:74

COMSA店舗に入っているブランドK.Tです。

股下:73

クリーニング済みです。

美品ですが、中古の品です。

神経質な方はお取引ご遠慮くださいませ。

またほかのフリマアプリにも出品しておりますので、ご購入の際はご連絡お願い致します。

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

