テオリ社の、竹集成材の曲げ特性を活かした壁掛けミラーです。

自宅保管していましたが、断捨離の為、出品します。

箱はありますが、輸送用(箱無し)としてお考え下さい。エアパッキンで丁寧に梱包して発送いたします。

画像に写っているものが全てとなります。

短期間の使用の為、綺麗な方だと思いますが、あくまでも中古品・経年品である事をご理解の上でご検討・ご購入(ノークレーム)をお願いいたします。

株式会社テオリは、林が多く自生する岡山県倉敷市真備町にある企業です。

TEORI1989年の創業以来、集成材を使い独自のノウハウを開発しながら、オリジナリティーのある製品作りを行っています。他の木製品にはない独特の「しなやかさ」「木目の美しさ」「強靭さ」を活かした製品作りを行っています。

竹は硬くて丈夫で弾力性に優れており、抗菌成分が含まれている孟宗竹を使用。

美しい円(丸)が人気の竹集成材の曲げ特性を活かした壁掛けミラーです。

横から見ると竹の縁が鏡に映りこみ、印象的なデザインで、外側を塗装仕上げすることで、ナチュラルな中にもどんな空間にでも馴染むデザインに仕上げています。

1つ壁に吊り下げただけで、さまになるシンプルながらも存在感のあるミラーです。

イタリア、イギリスでも、販売されるなど海外でも高い評価を頂いています。

ウォールミラーはインテリア性が高く、洗面所、脱衣所、玄関などにご使用頂いてもインテリア性がぐっと上がるデザインとなっています。

ご贈答用(ギフト)にも使える、高品質な壁付けミラーです。

TEORI ZERO(テオリ ゼロ) S

【カラー】乳白

【定価】¥16,500-(税抜¥15,000-)

【主材】竹集成材

【仕上げ】

外:ウレタン塗装

内:竹抗菌オイル仕上げ

【サイズ(約)】約 Φ260×D60mm

【重量(約)】0.9kg

【材質】

竹集成材、竹集成材化粧合板、ガラス鏡

【製造国】日本

【Designer】Hiroyuki Kato

テイスト...シンプル・ベーシック、ナチュラル

鏡枠素材...その他

鏡形状...丸形

鏡面数...1面

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

