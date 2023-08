世界有名な ゴールゼロ　GOAL ZERO 日本限定色　カーキ&ベージュ2個セット ライト/ランタン

GOAL ZERO Lighthouse Micro Flash

ゴールゼロ マイクロフラッシュ

日本限定カラー カーキ ベージュ2個セットとなります

新品、未使用品です

Lighthouse Micro Flashは、最大150ルーメンのLEDライトを搭載し、本体上部に備えたボタンから、フラッシュライトを含めた3つの点灯モードの切り替えと輝度調節に対応したコンパクトなLEDランタンです。明るさを調節することで最大170時間の点灯が可能なほか、耐水性に優れた設計を採用しており、アウトドアでの使用に最適な製品です。

■入力充電用ポート最大5W(5V、1A)

■出力LEDライト最大150ルーメン

■バッテリーバッテリーの種類リチウムイオン電池

■バッテリー容量9.62Wh(3.7V、2600mAh)

■連続使用時間の目安7~170時間

■充電時間の目安約3.5時間(USB充電時)

■約3.5時間(Nomad 7ソーラーパネル)

■本体サイズ約93×37.75mm

■推奨使用温度域0~40℃

光源...LED

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

