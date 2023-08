ご覧いただきありがとうございます。

《美品》マナ ベルクロ・スニーカー シルバー 22.5センチ



アサヒシューズ メディカルウォーク

こちらはmiumiuのデニムビジュースニーカーです。

adidas Samba Vegan Core Black サンバ ヴィーガン



23cm NIKE Air Jordan1 Low ブルー 553560-412

ずっと探していてやっとこちらで見つけて

NIKEナイキ ウィメンズ エアマックスAP 24.5cm カジュアルスニーカー

とても良い方から購入したのですが

出品時間残り40分切りました!ニューバランス725 24.5センチ ベージュ

サイズが少し大きく履きたいのですが

ランバンオンブルー スニーカー 23㎝

泣く泣く出品致します。

【値下げ】日本未入荷 NIKE TC7900 レディース23cmナイキ



NIKE エアフォースワン 23.5cm

普通のスニーカーとは違い

【大人気】Air Jordan 3 Retro "FireRed" 23.5cm

スワロフスキーのビジュー付きで

フラボア×コンバースコラボオールスター

他の方とは差がつく一品です♪

約半額‼︎ ルイヴィトン タイムアウトライン スニーカー

そしてデニム地ということもあり、

Nike Air Force 1 Low Experimental

コーディネートのポイントにもなるお品です。

ナイキ エアマックス90 コルクベージュ 23.5cm

定価:¥118.800

ナイキ ウィメンズ エアフォース1 新品未使用



New Balance ニューバランス WX452RM 23cm 452rm

●サイズ:38(24.5-25)

puma emmi コラボスニーカー

●素材:皮製品・スワロフスキー

【新品】 ニューバランス WS327 US B ベージュ スニーカー 23cm

●付属品:miumiu 専用箱 ・シューズ袋

NIKE エアマックス ヴェローナ エアマックスヴェローナ ゴールド 23.5

※専用箱・シューズ袋が不要でしたら、

Nike Dunk Low PRM "Halloween"(2021)

その分もお値下げ致します。

NIKE W AIR FORCE 1 SP ピンクゴールド 22.5センチ

お申し出下さい。

W NIKE AIR MAX VERONA 24cm CV7057 ヴェローナ

●状態:

MM6 Maison Margiela x Salomon 新品 正規品23.5

前者様は1回の使用、私の購入後は

新品 ADIDAS スタンスミス 24.0㎝ ホワイトPRIMEGREEN

室内で2回程でいずれも短時間の使用になります。

オールスター100 トレックウェーブ OX

出品にあたり、素人ではありますが、

極美品 大人気 NIKE AIR MAX 90 LTR(GS) "Pastel"

靴の裏はホームクリーニング致しました。

新品未使用★NIKE・エアジョーダン1 レトロ BG スニーカー(22.5㎝)

ビジューの取れなどはありません。

NEW BALANCE M2002RDD イエナ 23.5センチ

デニムのダメージは元々のデザインです♪

ナイキ ズーム フライ 3 ウィメンズ ランニングシューズ / スニーカー



PRADAプラダ☆カモフラ柄スニーカー☆美品・ミラノ購入☆お洒落すぎる♡

中古品ということをご理解いただいた上で

ヴィトン スニーカー 24㎝

ご購入をお願いします。

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ミッド ブレッド トゥ ウィメンズ



【新品】Salmon xt-2 wing Vanilla Ice サロモンxt2

●その他、注意事項:

値下げ!【美品】PRADAスニーカー/ブラック

自宅マンションにて保管しております。

23cm【新品】ナイキ エアジョーダン1 MID GSモデル

細かいデザインや擦れなどは写真にてご確認ください。

newbalance WR993GL madeinUSA

ご不明な点や他にも見たい写真などがあれば、

New Balance 420DM 23.5cm

コメントをよろしくお願いいたします。

ナイキ ダンク ロー 白 パープル NIKE DUNK LOW 27.0



NEW BALANCE ニューバランス MR530TA(D) 24.5

お値下げにも対応します♪

新品限定!アディダススリークスーパーSL72W22.5cm/SLEEK完売厚底



W23.5cm ナイキ ウィメンズ ダンク ロー フォトンダスト US6.5



ナイキ 23.5cm オデッセイ リアクト2

#miumiu

NIKE AIR FORCE 1 '07 ESS 23.5cm 新品

#ビジュースニーカー

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。こちらはmiumiuのデニムビジュースニーカーです。ずっと探していてやっとこちらで見つけてとても良い方から購入したのですがサイズが少し大きく履きたいのですが泣く泣く出品致します。普通のスニーカーとは違いスワロフスキーのビジュー付きで他の方とは差がつく一品です♪そしてデニム地ということもあり、コーディネートのポイントにもなるお品です。定価:¥118.800●サイズ:38(24.5-25)●素材:皮製品・スワロフスキー●付属品:miumiu 専用箱 ・シューズ袋※専用箱・シューズ袋が不要でしたら、その分もお値下げ致します。お申し出下さい。●状態:前者様は1回の使用、私の購入後は室内で2回程でいずれも短時間の使用になります。出品にあたり、素人ではありますが、靴の裏はホームクリーニング致しました。ビジューの取れなどはありません。デニムのダメージは元々のデザインです♪中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:自宅マンションにて保管しております。細かいデザインや擦れなどは写真にてご確認ください。ご不明な点や他にも見たい写真などがあれば、コメントをよろしくお願いいたします。お値下げにも対応します♪#miumiu#ビジュースニーカー

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

希少25㎝Nike Air Force 1 Low Black/WhiteCHANEL ココマーク チャンキーヒール パンプスReebok ビートニックdiesel 厚底adidas スニーカー正規品MAISON MARGIELA × REEBOK TABI NYLON