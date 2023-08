ご覧いただきありがとうございます。

お得なフォロー割、まとめ売り割を実施しております!

●フォロー割

フォロワー様限定で300円引きにさせて頂いております。

フォロー後に「フォロー割希望」とコメント頂ければ300円お値下げさせて頂きます。

●まとめ割

他に出品している物と合わせて、2点以上まとめて購入してくださる方にはさらに500円引きさせて頂きます。

2点→500円引き 3点→1000円引き 4点→1500円引き

と言うように、1点増えるごとに500円ずつ値引き額が高くなります。

まとめ割をご希望の方は、コメント欄に購入したい商品のタイトルを書いてください。お値段計算して専用ページを作らせて頂きます!

全商品はこちらからご覧になれます→#古着屋bmj

●商品説明

"希少" 一点モノ MADE IN USA アメリカ製 vintage ビンテージ 90's 1990年代 2トーン ツートーン 総柄デザインオープンカラーシャツ半袖です。

とにかくプリントが豪華で、左側には波に乗った神様のような人、右側には飛行機、火山、ヤシの木、踊る男女、トビウオなどなど、とにかく色々プリントされています。

プリントは派手ですが、襟元と袖はシンプルな黒色なので、そこがメリハリが効いていて着やすくなっており良いと思います。

古着につき一点ものなので、同じデザインのものはまず出てこないと思います。気に入って頂けた方、この機会にぜひ。

●サイズ

着丈/肩幅/身幅/袖丈

76.5/57.5/65/29.5

●状態

フロント右上に気付かない程度の小さな小穴、袖にも薄らと汚れがあります。それ以外に目立った傷や汚れなどなく全体的に状態は良好です。

●ご案内

当ショップでは、60s 70s 80s 90sの厳選されたビンテージ古着を、夏服を中心にほぼ毎日出品しております。

他の出品している商品はこちら→#古着屋bmj

全商品お値下げ受け付けておりますので、ご希望のお値段があれば、お気軽にコメントください。

もちろんコメントなしの即購入も大歓迎です!

発送は、基本即日発送、遅くても2日以内には発送させて頂きます。

それでは、最後まで丁寧かつ迅速な対応をさせて頂きますのでよろしくお願い致します!

カラー···ブラック、黒色

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

