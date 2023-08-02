熱い販売 ソニー 液晶テレビ 40インチ KDL-40EX710 PC周辺機器

2011年製です。ずっと使用していて特に不満もなかったですが、４Kテレビが欲しくなって買い替えました。

EPSON VP-1850



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ファーウェイ HUAWEI WATCH GT2 46mm

SONY BRAVIA EX710 KDL-40EX710

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【新品同様】 Apple Pencil（第2世代）

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

12012 インクジェットプリンター Canon TR703 2014年製

DLNA対応有

razer meka aby ssus マウスパッド

LEDバックライト有

EPSON SC-PX5V2

LED種類: エッジライトLED

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NETFLIX: NO NETFLIX

渡辺電機工業 絶縁変換器 TZ-5XA-A0L

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さなさん専用 新品未使用 送料込 SM-L200-UB40 JP

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

GIISSMO Macbook Pro/Air 14-IN-2 ドッキング

アスペクト比: 16:9

EPSON PX-G900

アプリ対応: アプリ プリインストール

HUAWEI TECHNOLOGIES WATCH 3 スポーツモデル BLA…

イーサネット端子有

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ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

Logicool G703/PowerPlay ワイヤレス充電マウスパッド

ハイビジョン対応: FULL HD

ロジクール MX800 無線キーボード logicool mx keys

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

【新品、未開封】Razer Kiyo Pro

多段階評価2010カラーTV: 5

LBP611C canon レーザープリンター キャノン

多段階評価2011カラーTV: 3

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多段階評価2014カラーTV: 2

Phrozen 光造形方式 ３Dプリンター Sonic XL 4K

画素数クラス別(横): 1920−3839

TOSHIBA REGZA 32型 2018年製

画素数クラス別(縦): 1080−2159

SONY/HB-F1XV

画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満

NEC Aterm MR05LN クレードルセット

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OKI トナーカートリッジ ２本セット

省エネ基準目標年度: 2012年度

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電源タイプ: ACタイプ

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高速液晶表示: 120ヘルツ

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EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980 35mm フィルム gr1

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2011年製です。ずっと使用していて特に不満もなかったですが、４Kテレビが欲しくなって買い替えました。SONY BRAVIA EX710 KDL-40EX710BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有LEDバックライト有LED種類: エッジライトLEDNETFLIX: NO NETFLIXWEB CONTENT ACCアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応アスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ プリインストールイーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有多段階評価2010カラーTV: 5多段階評価2011カラーTV: 3多段階評価2014カラーTV: 2画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満画面サイズ・クラス別4: 40インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 120ヘルツ#ソニー#SONY

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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