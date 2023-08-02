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（訳ありセール 格安） ショッパーバッグ トートバッグ

商品の説明

京都の酢橘堂さんで予約購入した、ケントハシグチ氏の、西陣織手揉み銀箔のショッパーバッグです。
J&M DAVIDSON アイリス　スタッズバッグ　3way レザー　ブラック
購入後、自宅保管の状態です。
ココア様専用【お買い得】ルイヴィトンダミエアズールバッグ チャーム無し
購入価格、26.400円でした。
即決フェイクレザー　MM6 S54WD0039P4313 ジャパニーズトート黒
使用機会がないので、出品致します。
マイケルコース バッグ MICHAEL KORS ショルダーバッグトートバッグ
素敵なバッグですよ。
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バッグサイズ···A4サイズ収納可
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柄・デザイン···その他
✨新品・現品限り✨ COACH トート ショルダー 2way シグネチャー
カラー···シルバー
新品・正規品♡Telfar M Tan ショッピングバッグ タン　即日配送
#トートバッグ
COACH レディーストートバッグ シグネチャー
#ショルダーバッグ
タイムセール イアパピヨネ トート ブルックリン キリン グリーン 2way
#ショッパーバッグ
Y'SACCS×本郷智香子 イザックchikako hongoコラボバッグ黒
#ケントハシグチ
『上品』GUCCI ジャッキーライン トートバッグ GGキャンバス ブラック 黒
#酢橘堂
miyuki様専用。
#kentohashiguchi

未使用級 極美品 定価6万 ゲンテン トートバック トスカ 工具刻印

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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京都の酢橘堂さんで予約購入した、ケントハシグチ氏の、西陣織手揉み銀箔のショッパーバッグです。購入後、自宅保管の状態です。購入価格、26.400円でした。使用機会がないので、出品致します。素敵なバッグですよ。バッグサイズ···A4サイズ収納可柄・デザイン···その他カラー···シルバー#トートバッグ#ショルダーバッグ#ショッパーバッグ#ケントハシグチ#酢橘堂#kentohashiguchi

商品の情報

商品の状態新品、未使用

（訳ありセール 格安） ショッパーバッグ トートバッグ

48分钟前

（訳ありセール 格安） ショッパーバッグ トートバッグ

¥17,500 ¥13,125

(税込) 送料込み
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コメント (6)

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