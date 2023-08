※ディーゼルのリヴ付シングルライダースジャケットです。

※フロントジッパーが2重前立てになっており、サイズ感を調整できる作りになっています。表記サイズMですが、ゆったりでもピッタリでも調整が可能です。

※表地メインは山羊革、とても柔らかく着心地抜群です。部分使いは牛革と合皮、裏地は綿100% 袖裏地はポリエステル100%です。

※両脇、後袖ぐりはメッシュになっており通気性を考慮したデザイン。

※6ポケットで収納力も抜群。前ジップポケット両脇のスタッズもさりげなくオシャレです。

※左袖の「POST LUX」剥がれかけています。着用には支障ありませんが気になる方はご遠慮ください。

※一般的な革の経年劣化(シワ、擦れ、小キズ、薄汚れ)についてはご了承下さい。

※すり替え防止の為、返品はお断りいたします、サイズ、状態などご購入は慎重にご判断下さい。ご質問承ります。

※平置き寸法

着丈 67cm

肩幅 43cm(45cm)調整時

袖丈 68cm

身幅 50cm(55cm)調整時

※素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

※実寸サイズを参照し慎重にご判断下さい。

※スマホでの撮影の為、若干お色が現物と異なる場合があります。

ご容赦お願い致します。

※あくまでも中古品(古着)ですので、神経質な方ご遠慮下さい。

ご理解頂ける方、ご購入お待ちしております!

※ご購入の際はプロフィールの一読お願いいたします。

他にも複数出品しておりますので,ぜひ

下のタグからクリックしてみてください

☟☟☟☟☟☟

#BikkeDance

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

