ヴィトン フロントロー モノグラム レザー スニーカー ホワイト

【美品】NIKE AIR JORDAN 1 RETRO CHICAGO GS



PUMA 23センチ厚底

●ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。

ナイキ エアジョーダン1ハイ セルティックス ブラックアンドラッキーグリーン

●出品している商品はすべて送料無料です。

CHANEL★シャネルスニーカー36

●お急ぎ発送の場合は事前にご相談ください。

ナイキ バンダル 2X VANDAL 厚底 レア Nike



【new balance】 WO703GHG ゴアテックス トレッキングブーツ

ヴィトンのスニーカーです。

コンバース CONVERSE チャックテイラー ギンガムチェック ピンク

モノグラムが目立ちお洒落です!

NIKE TC 7900 24cm ナイキ

年中通して着用して頂けると思います☆

完売PUMA プーマ Ralph Sampson Peanuts 24.5

GO0137

グッチ スニーカー GUCCI 靴



anaさん専用

ブランド / LOUISVUITTON (ルイヴィトン)

4/31消去 ドルガバ レディース スニーカー



イエナ別注【ニューバランス】 WS327TD IENA EXCLUSIVE

サイズ / 34 (21~21.5cm)

NIKE WMNS JUST DO IT COLLECTION



NIKE AIR JORDAN1 オレンジ 23cm

カラー / ホワイト

GUCCI サイドヴィンテージロゴ ライトンスニーカー



ヴィンテージ コンバース ジャック パーセル

付属品 / 保存袋

FUGA PONY WHITE-LEOPARD



ナイキエアーリフト プレミアム



ニューバランス W990GL4 グレー 990v4

---商品状態----------------------

NIKE スニーカー 22.5cm 新品、未使用



人気カラー コンバースct70 ブラック 24.0cm

薄っすら汚れはありますが、目立つほどのダメージはなく綺麗な状態です。

23.5㎝ adidas IVY PARK SUPER SLEEK BOOTS



sari様専用 ゴールデングース スニーカー

---------------------------------

ルイ・ヴィトンステラーライン・マヒナ柄ホワイトスニーカー超美品



エンポリオアルマーニの特徴、パンチングレザーのドレスシューズです。



NIKE TC7900 23cm

☆同じブランドの他の商品をCheck☆

Duffy CONVERSE ダッフィー 10周年 コンバース オールスター

#myc_ルイヴィトン

【すぬこ様専用】ニューバランス 574+ WL574Z DB B 23.5



MANA ロゴスニーカー 24cm

☆同じカテゴリーの他の商品をCheck☆

スニーカー スピングルムーブ ダークブルー Sサイズ(24・5)

#myc_スニーカー

HOKAスニーカー



NIKE エアフォース1 AIR FORCE ホワイト 22cm スニーカー

☆同じサイズの他の商品をCheck☆

ナイキ ダンクロー SE

#my21_215

新品19800円☆MOON STARムーンスター 撥水レザースニーカー チェリー



NEW BALANCE スニーカーWX452

✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎

ジミーチュウ 白 靴



ゴールデングース ハイスター 39

購入先

【23.5cm】Nike WMNS Dunk Low Rose Whisper

正規店購入品、古物免許所有者のみが参加できる古物市場にて購入している鑑定済みの正規品となります。

Reebok リーボック インスタポンプフューリー ベージュ 24.5



NIKE tc7200 24.5センチ

✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎

アトランティックスターズ 23㎝



NIKE AIRMAX 97 ナイキ ウィメンズ エアマックス 24.5



NIKE WMNS AIR JORDAN 1 HIGH WASHED PINK

ID : My3054

W NIKE DUNK LOW DD1503-101 ナイキ ダンク ロー

履き口···紐

Reebok INSTA PUMP FURY 24cm

カラー···ホワイト

JORDAN WMNS JORDAN MA2 "FOSSIL STONE"

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ミキオサカベ JEWELRY grounds BLACK - BLACK

素材···本革

アグ UGG CA805 スニーカー 白 24cm

スニーカー型···ローカット

商品の情報 商品のサイズ 21cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴィトン フロントロー モノグラム レザー スニーカー ホワイト●ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。●出品している商品はすべて送料無料です。●お急ぎ発送の場合は事前にご相談ください。ヴィトンのスニーカーです。モノグラムが目立ちお洒落です!年中通して着用して頂けると思います☆GO0137ブランド / LOUISVUITTON (ルイヴィトン)サイズ / 34 (21~21.5cm)カラー / ホワイト付属品 / 保存袋---商品状態----------------------薄っすら汚れはありますが、目立つほどのダメージはなく綺麗な状態です。---------------------------------☆同じブランドの他の商品をCheck☆#myc_ルイヴィトン☆同じカテゴリーの他の商品をCheck☆#myc_スニーカー☆同じサイズの他の商品をCheck☆#my21_215✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎購入先正規店購入品、古物免許所有者のみが参加できる古物市場にて購入している鑑定済みの正規品となります。✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎ID : My3054履き口···紐カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···本革スニーカー型···ローカット

商品の情報 商品のサイズ 21cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ミズノ ウェーブダイバースLG4 23.0cm ホワイト&シルバー新品限定品/日本未発売/CONVERSE×JW. Anderson オールスターニューバランス MR530SH 22.5cmシャネル スエード パテント レザー ペイント ココマーク スニーカー‼️セール中‼️NIKE WMNS AIR FORCE1 '07MID 24.525cm 新品 NIKE AIR JORDAN 1 MID GS TAXINike WMNS AIR JORDAN 1MID【新品/23.5cm】NIKE WMNS AIR FORCE 1 07 LXコムデギャルソン スニーカー極美品✨HERMESエルメス スニーカー クライム ハイカット 22.5cm