美品✳︎樹庵工房・絣リメイク パッチワークロングワンピースです。

カラーは藍青系、フリーサイズでとてもゆったりしたデザインなので大体L〜XLサイズ相当です。

(サイズ寸法をご確認ください)

滋賀県『樹庵工房』の作家片桐みどりさんが時間をかけてつくられた唯一無二の一点物のワンピースです♪

細かいパーツに分かれた着物の絣を柄合わせやパーツの組み合わせを丁寧に考えながら縫い、エターナルに楽しんでもらえるようにと命を吹き込んだ作品です!

丁寧な仕立てと柄合わせは既製品にはない自分だけの一点もの♪♪

たっぷりとパッチワーク着物生地を使用しており、ゆったりとしたシルエットなので気になる身体の部分を上手にカバーしてくれます(^^)

デザインに溶け込んださりげない丸襟は大人可愛く、右再度の表面にはポケットもあり機能的です(^^)

ドロップショルダーで動きやすく、長袖丈の袖口にはゴムが入っているのでふんわりと空気を持たせて着用すると可愛さがあります♡

今のシーズンは一枚でワンピースとして楽しみ、レギンスやタートルなどをインナーに着用すれば冬場も暖かく、通年長く活用頂けます(^^)

背中上部にファスナーがあり、着脱もしやすいです。

お洒落な叔母が何年か前に百貨店のイベントで一目惚れをして購入。

クローゼット保管、全体的に綺麗です。

★多少のお値引き交渉可能です(^^)ご遠慮なく♡

【サイズ】フリー

総丈 約108cm

肩幅 約68cm

袖丈 約29.5cm

身幅 約76cm

ウエスト 約78.5cm

裾幅 約92.5cm

【素材】綿100%

※細かい事が少しでも気になってしまう方は大変申し訳ないのですが、お取引をご遠慮下さいますようお願い申し上げます

※状態は綺麗ですが、一度人の手に渡った中古である事、また見落としがある可能性もございます、その旨ご了承下さいますようお願い申し上げます。

※ワンピース以外は含まれません。

※発送は小さく畳んでの梱包となりますので重ねてご了承下さいますようお願い申し上げます。

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承あの程お願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

