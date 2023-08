●日本正規品● 新品未使用 ディオール ネクタイ ハイブランド 緑 グリーン シルク 2308 ネクタイ

ご覧いただきありがとうございます!

他のネクタイも是非ご覧ください(´ω`)

#tiaネクタイ商品一覧

✨✨ セット割引 ✨✨

合計金額から、下記の割引率となります!

2点購入 ➡️ 5% OFF

3点購入 ➡️ 10 % OFF

4点以上購入➡️ 15% OFF

※購入希望の商品全てに【1つ目】【2つ目】のようにコメントを入れてください。

✨ ブランド

Christian Dior

✨ カラー

緑など

✨ サイズ (cm)

大剣幅 / 約9

✨ コンディション

新品未使用、付属品無し

✨ 素材

シルク

✨ 購入場所

大手ブランド専門SHOP

真贋鑑定済み

2308

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

