ミノルタ PROD-20'S

大人気商品です

こちらの商品は限定一品になります。

この機会に、是非、お求め下さい♪♪♪

【状態】

■外観コンディション■

使用による小スレもすくなく大きなキズはありません

キレイな外観コンディションです

※商品の詳細は写真をご確認ください。

■光学コンディション■

ファインダー内キレイです

レンズは強い光を当てても微細なゴミの混入もすくなく

確認する限りではキズ・カビ・クモリはありません

キレイな光学コンディションです

※商品の詳細は写真をご確認ください。

■動作コンディション■

専門店にて確認済です。

まだまだ末永くご利用いただけます

問題なくご使用頂けます

■付属品 ■

元箱

ストラップ

説明書

キャップ

専用電池

写真をご参照下さい。

写真に写っているものが全てとなります。

◆”中古”ということを十分考慮の上ご検討お願いします。

★ 注意事項 ★

※きれいな中古品であっても、あくまでもUSEDですので、

完璧を求める方、特に神経質な方はご入札をお考えください。

※商品の状態確認につきましては、当方の見落としがある場合もございますので、

ご了承ください。

※評価の悪いが多めの方、新規の方はやむを得ず入札を取り消す場合もございます。

いたずらが多いのでご了承ください。

【返品について】

初期不良のみ対応させて頂ます。

初期不良・配送事故の場合は商品到着後2日以内にご連絡下さい。

商品をご返送頂ければ、確認後当日中にご返金致します。

※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。

(スレ、キズ、劣化などはご容赦ください。)

商品の情報 ブランド ミノルタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ミノルタ PROD-20'S大人気商品ですこちらの商品は限定一品になります。この機会に、是非、お求め下さい♪♪♪【状態】■外観コンディション■使用による小スレもすくなく大きなキズはありませんキレイな外観コンディションです※商品の詳細は写真をご確認ください。■光学コンディション■ファインダー内キレイですレンズは強い光を当てても微細なゴミの混入もすくなく確認する限りではキズ・カビ・クモリはありませんキレイな光学コンディションです※商品の詳細は写真をご確認ください。■動作コンディション■専門店にて確認済です。まだまだ末永くご利用いただけます問題なくご使用頂けます■付属品 ■元箱ストラップ説明書キャップ専用電池写真をご参照下さい。写真に写っているものが全てとなります。◆”中古”ということを十分考慮の上ご検討お願いします。★ 注意事項 ★※きれいな中古品であっても、あくまでもUSEDですので、完璧を求める方、特に神経質な方はご入札をお考えください。※商品の状態確認につきましては、当方の見落としがある場合もございますので、ご了承ください。※評価の悪いが多めの方、新規の方はやむを得ず入札を取り消す場合もございます。いたずらが多いのでご了承ください。【返品について】初期不良のみ対応させて頂ます。初期不良・配送事故の場合は商品到着後2日以内にご連絡下さい。商品をご返送頂ければ、確認後当日中にご返金致します。※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。(スレ、キズ、劣化などはご容赦ください。)

