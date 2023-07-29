当店だけの限定モデル 専用商品　テンダーロイン PRINT AS SHIRT FLANNEL シャツ

こちらは専用商品となります。

Porter Classic ROLL UP STRIPE SHIRT

専用者様以外の購入はキャンセル扱いさせて頂きます。

【高配色】オンブレチェックシャツ 半袖シャツ big size

テンダーロイン

美品◉デニムシャツ/XS

サイズL

金井政人（BIGMAMA）×ジュンオカモト 白シャツ

カラー ブラウン

カスタムオ―ダ―チェックＢＤシャツ 米国製 未使用

着用回数の少ない美品となりますが、

COMME des GARSONS JUNYA WATANABE MAN シャツ

あくまで新品ではございませんので、

ワコマリア シャツ

細かな見落としにつきましてはご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらは専用商品となります。専用者様以外の購入はキャンセル扱いさせて頂きます。テンダーロイン サイズLカラー ブラウン着用回数の少ない美品となりますが、あくまで新品ではございませんので、細かな見落としにつきましてはご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品 BrooksBrothers ボタンダウンシャツ MADE IN USA