イエナのレースロングスカートになります。

総レースで3種類のレースになってます。

中にパンツなどを合わせて履いても可愛いです!

丈が後ろが少し長めです。

丈が長いので高身長の方におすすめです。

カラー 白

ウェスト ゴム

丈 前93センチ 後ろ100センチ

定価30000円くらい

#イエナロングスカート

#レディースロングスカート

#総レーススカート

#イエナレーススカート

#レディースボトム

#白スカート

#高身長

#高身長スカート

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

